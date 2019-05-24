永豐銀行工會批績效獎金分配黑箱作業 勞資協商未果 不排除抗爭

永豐銀行工會表示，因為今 (2019) 年初有員工檢舉績效獎金分配比例及金額不公平、黑箱作業的問題，永豐銀行工會要求資方說明並協商數月未果，今 (24) 日下午勞資雙方續行協商，資方對工會所提出訴求，雖有釋出善意，具體內容仍待勞資雙方進一步磋商，截至目前尚無共識。工會還下了最後通牒，要求 5 月 28 日 (下周二) 為勞資雙方談判的最後期限，如果再無共識，不排除抗爭，將於 6 月 1 日依法舉行罷工投票。

永豐銀行工會表示，日前經台北市政府勞資爭議調解委員會兩次會議破裂，除已向金管會、勞動部陳情，並預定 6 月 1 日依法進行罷工投票。工會主張，公司應將系爭獎金提撥比例及分配予以法制化，並且調降所謂「特別獎金」上繳比例、以昭公信。

工會指出，本件勞資爭議是因永豐銀行年度盈餘提撥予員工分配之績效獎金，現行做法是僅將 80% 給全體員工（依據考績分配），另有 20% 需上繳金控及銀行董總分配予有「特殊貢獻」之員工，謂之「特別獎金」。但前述上繳之 20% 特別獎金比例及如何分配，皆無於公司章程或辦法明定；而且不同的總經理或主事者即有不同的分配標準，上繳比例也可能隨時變更，故今年初有員工向工會檢舉分配不公、私相授受，工會始要求公司應調降特別獎金上繳比例，並將提撥比例及分配明訂辦法，以符公司治理原則。

工會同時向金管會及勞動部陳情本案，強調績效獎金當中需上繳金控及銀行董總分配之 20%「特別獎金」，存在去向不明、分配不公的爭議，公司再三推諉此屬公司經營管理權，根本未善盡善良管理人之責任，實已引發嚴重勞資對立。

工會表示，金管會主委顧立雄昨天還為此指派副主委張傳章出面協調，今日下午勞資雙方續行協商，資方對工會所提出訴求，雖有釋出善意，具體內容仍待勞資雙方進一步磋商，截至目前尚無共識。

工會強調，本案已經理、監事會決議通過「108/5/28 下午五點前，資方如無具體承諾工會訴求，工會將關閉協商大門，至投票結果出爐」，故 5 月 28 日，為工會與資方談判的最後期限，屆時勞資雙方若無達成共識，簽定協議內容，將於 6 月 1 日依法舉行罷工投票。

