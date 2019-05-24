憂美中貿易戰威脅全球經濟 油價估創去年12月以來最大週跌幅

根據《彭博社》報導，美中貿易戰愈演愈烈，威脅全球經濟成長，恐影響原油需求；本週以來，國際油價累計跌逾 5%，估將創下 2018 年 12 月以來，最大週跌幅。

台北時間週五 (24 日) 下午 3 點 46 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.81%，至每桶 68.31 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.88%，至每桶 58.42 美元。

週五國際油價反彈。(圖：翻攝自 Investing.com)

受美中貿易戰加劇、美國原油庫存意外大增等因素影響，昨 (23) 日油價重挫，布蘭特原油期貨下跌 4.6%，至每桶 67.76 美元，創 3 月 25 日以來新低；西德州中級原油期貨下跌 5.7%，至每桶 57.91 美元，創 5 月 12 日以來新低。

雖然今日油價有所反彈，但本週以來，布蘭特原油期貨累計下跌 5.2%，西德州中級原油期貨累計下跌 6.7%，為 2018 年 12 月 21 日以來，最大單週跌幅。

油價估將創下去年 12 月以來最大週跌幅。(圖：翻攝自彭博)

日本國家石油天然氣暨金屬公司首席經濟學家 Takayuki Nogami 認為，美中貿易衝突惡化，市場看跌情緒升溫，「油價下週的上漲空間有限」。

美國能源情報署 (EIA) 指出，截至 5 月 17 日當週，美國原油庫存增加 470 萬桶，連續第 2 週走高，與分析師預估的減少 200 萬桶，落差極大；美國石油協會 (API) 數據亦顯示，上週美國原油庫存增加 240 萬桶，至 4.802 億桶，使油價下行壓力大增。

美國政府對華為祭出禁令，限制美國企業對華為出售關鍵零組件，藉以防止中國取得關鍵技術；美國總統川普日前表示，從國家安全、軍事立場來看，華為「是非常危險的」。

川普宣稱，華為問題可能會被納入美中貿易協議之中；他預期，貿易戰很快就會落幕，因為目前有許多企業，正加速從中國撤離，遷往他處，「中國不可能笑得出來」。