半年線保衛戰開打！破5月魔咒待股匯雙劍合擊

外資賣壓不止，台股反彈宣告失敗，加權指數昨日再挫跌 148.85 點，以 10308.37 點作收，成交值放大至 1180 億元。反彈失敗後，又進入空方控盤，半年線保衛戰正式開打！台股要化解 5 月魔咒，仍然必須股匯市雙劍合擊，匯市必須先行回穩，才能減緩外資賣股匯出力道，關鍵點位為 10231、10272 與 10326 點。

大盤進入 10300 點關卡保衛戰，如再被國際股市拖累，下檔 10272 與 10231 為支撐重要位置，即使盤中失守，最好尾盤也留下影線，才有助保住半年線，否則恐將再往 10200 點以下尋求支撐，要踩煞車將更費力，如要守穩 10300 點，必須收上 10326 點，才能力拚本周周線收在 10363 點，最強勢的反攻，最好能迅速站回 5 日線，也就是攻上 10407 關卡。

華為風暴逐步演變為「八國聯軍」封殺，美中貿易戰戰況持續升溫，需留意戰火是否殃及其他產業，及中國對美國祭出的反制動作，以中國大陸為生產基地、接歐美代工訂單的台廠，則要比應變速度，已進行生產基地分散與移轉者，可望在這波美中貿易戰中較為「抗震」。

覆巢之下無完卵，波段多單早就應該大幅降低，當空頭大浪來襲，要選股做多只能搶短，手腳要快，如果手腳不夠快，靜待止跌訊號，也是不錯的策略，而大盤止跌關鍵，仍落在電子三王台積電、大立光、鴻海與金融權值股，必須出現率先領軍反彈的領頭羊，指數才有煞車成功的機會。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)