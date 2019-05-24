國際防治洗錢組織 FATF 調查在即 日本嚴控再對交易所施壓

國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）今年秋季將在日本針對非法金融活動展開調查。為此，日本金融廳目前正全面打擊「提供匿名交易」以及「身分驗證機制不夠慎密」的加密貨幣交易所。

據《日經新聞》報導，FATF 將派遣調查單位前往審查日本金融廳在反洗錢（AML）政策的實施情況，其中包括：加密貨幣交易所和其他金融服務供應商。

實際上，日本金融廳的監管行動早於去年就已經展開，曾突擊到加密貨幣兌換營運商 FSHO 的辦公室進行臨檢，當場發現多宗可疑交易。

知情人士透露，該公司在短時間內忽視了多筆可疑交易，不料竟讓用戶趁隙將大量的加密貨幣轉換成現金。後來，當局深怕不法人士再次利用這家營運商作為洗錢的管道，決定駁回該公司註冊成為合規交易所的申請。

去年 10 月，FATF 對其規範進行了修改，主要是將加密貨幣交易所納入其反洗錢監管框架，並懇請 G7 的成員國開始對加密貨幣交易所的註冊、經營許可和監控等舉措實施戰略對策。

FATF 主席 Marshall Billingslea 當時表示，該組織將定期審查各國實施監管的狀況，被判定監管不足的國家，或被列入 FATF 黑名單，限制其訪問全球金融系統的權限。

此外，該組織也承諾將在今年 6 月提出各國統一的加密貨幣監管規定，以減少利用加密貨幣洗錢、恐怖主義融資等犯罪行為。

同月，日本將在大阪舉辦 G20 高峰會，預計將在會上討論各國間的加密貨幣和 ICO 的監管情況。《日經新聞》提到，作為今年 G20 高峰會的主席國，日本不希望其政策落後於其他國家。

回顧 FATF 在 2008 年所發表的調查報告，對於金融機構在「身份驗證機制」上的完善程度，日本得分最低。努力 10 年後，日本金融廳於去年開始針對反洗錢措施相對薄弱的公司，就其不足下達「業務修進令」，甚至不惜對機構團隊進行大重組，以利有效應對金融科技和加密貨幣產業在監管上的挑戰。與此同時，日本也是首個實施加密貨幣交易所登記系統的國家。

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