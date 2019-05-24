分析師：美股下跌因投資人反應過度 應忽略貿易消息面噪音

在貿易戰陰影加劇之下，美股 5 月走低，不過一些分析師認為，投資人應該忽略與貿易有關的噪音，不要因此丟掉本該長期持有的股票。

BMO Capital Markets 首席投資策略師 Brian Belski 表示，5 月以來標普 500 指數下跌近 5%，主要原因在於市場反應過度，因為到目前為止的證據表明，美中的貿易爭端對美國跨國公司的基礎影響不大。

Belski 在週三 (22 日) 給投資人的報告中提醒客戶，不要因為貿易相關的恐懼、言論或影射，而影響交易，應堅持交易的紀律。如果市場給出機會，可以買入一些股票長期持有，那麼就該多買一點。

目前主要公司受影響有限

Belski 指出，雖然標普 500 成份股中，主要與中國貿易的跨國公司股價下挫，但最近的一些消息，並未造成分析師下調獲利前景，或是大幅調低目標價。

Belski 表示，整體來看，與中國貿易相關度最高的 25 大公司，本月被調降的目標價僅為 0.5%，但這些股票價格卻跌了 9.5%，而其營收及獲利預期並沒有明顯變化。

他建議，客戶應持續投資，並專注於債務低而且會支付高股利的股票，因為這類股票在市場波動時往往表現優異。

部分投資人等待川普推特

部分交易者則在等侍川普的推特，因為每當美股下跌較大時，川普經常發推特「利多」，像是「貿易進展順利」、「與中國關係良好」之類。

TIAA 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示，川普並不害怕利用社群媒體影響市場，他確實將股市視為對政府信心的一種衡量標準。

JPMorgan Chase & Co. 分析師 Marko Kolanovic 指出，川普總統的市場痛苦門檻大約是 4%，每當標普 500 指數變動約 100 點時，圍繞貿易戰的論調和情緒就會起變化。