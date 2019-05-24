YAMAHA在菲律賓擴產、瞄準東協市場

日本山葉 (7272-JP) 在週五 (24 日) 發出新聞稿表示，為了擴大在菲律賓市場的摩托車銷量，將增強在當地的生產能力。計畫將年產量由目前的 40 萬輛，倍增到 80 萬輛水準。而在當地的經銷商數量，也計畫在 2022 年時，增加 6.3% 擴大至 3000 家。

(圖片：Investing.com)

目前在菲律賓的摩托車市場上，通勤用速克達為銷售主流。但是伴隨著當地經濟成長，市場對於大型摩托車的需求也日益增加。

日本山葉在 1962 年時，首度進入菲律賓市場，並隨即展開摩托車的銷售。於 2007 年時，在菲律賓八打雁省 LIMA 工業園區內設立工廠，開始在當地生產摩托車。該公司在 2008 年時，於菲律賓國內的銷量約為 7 萬輛。而到了 2018 年時，年銷量已經成長到約 54 萬輛，大幅上揚。

該公司計畫投入約 31 億日圓，在菲律賓唯一的生產據點擴張廠房，以增設生產線。新廠房在 2019 年 5 月動工，預計在 2020 年 7 月投入量產行列。屆時的產能，將由目前的 40 萬輛，加倍提升至 80 萬輛。

2018 年菲律賓摩托車的總需求量，年增 14% 約為 226 萬輛。而在今後的需求量上，預測還將繼續擴大。

日本山葉表示，該公司將 2023 年菲律賓國內的銷量目標，設定在 100 萬輛。和 2018 年相比，增加 85.5%；在當地的市占率也計畫提高至 4 成，較目前增加 5.7%。

日本山葉在 2018 年 12 月所發表的新中期經營計畫中，持續將東協定位在重要市場之一，努力的強化在當地的收益基礎。而這次的增產行動，即為該當經營計畫中的一環。

目前山葉在菲律賓的專門店「YZone」、「RevZone」，以及其他的銷售通路，合計達到 2821 家。未來，將加速擴展銷售排氣量超過 400cc 的「RevZone」經銷商數量，計畫在 2020 年時，將由目前的 10 家增加到 20 家。