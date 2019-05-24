跨境資金蜂擁回台 具稀有性標的最為炙手可熱

中美貿易戰延燒，加上各國相繼簽署共同申報準則 (CRS) 的反避稅措施，且政府積極鼓勵台商鮭魚返鄉，讓跨國資金蜂擁回台，光是經濟部統計，今年起實施的「歡迎台商回台投資行動方案」，就已經累積投資總金額超過新臺幣 2,795 億元，今年將可突破 5,000 億元，這一波台商回台，至少可讓台灣撐 20 年，這些資金除了實際投資外，資金更瞄準高端且具稀有性的標的，並已經成為炙手可熱的搶手貨。

以眾多跨境資金回台，實際投入產業活動外，這些國際台商、大陸台商，更是選擇優質的自住房地產標的，除顯示出身份地位外，並可展現獨一無二的特色。

國內具指標性的優質建商，包含大陸、國泰、富邦等等，都積極打造出各家的特色及企圖心，更是引領風騷，建立起美學且引進國際觀點，讓人耳目一新，尤其是這幾年的房地產處於盤整格局，搭配資金回台，各家優質建商更是不斷希望端出最好的菜色來打造世界級、精品級的最佳建案。

而在這同時，要成為最佳建案的關鍵，就在於好地段、好的建築特色、好的建築團隊、好的設計團隊，藉由這樣的整體搭配，才能打造出完美的建案，更能為客戶打造出傳世一輩子的經典之作。

跨境資金回流，主要展現的是自身的身份地位，與過往房市的投資需求大不相同，也因此，在這房市盤整後可望向上，搭配資金回流，優質的建案才能有閃耀的吸引力，也正是買進的好時機。

國內優質的建商大陸建設，這次攜手了愛馬仕背後的建築設計團隊 RDAI，引進法國的優雅、經典貴氣的風格，打造出限量的飯店寓邸「琢豐」，讓買家可以擁有愛馬仕風格的國際精品宅。

「琢豐」開賣以來，以企業主、國際金融 CEO、貴婦、國際台商、退休族五大族群為主，用途更著重於自用、資產分配或是贈與給子女，戶戶都是最好的鄰居，更能展現不凡的地位。

「琢豐」專案協理鄭傑指出，近日以來國際客戶開始回籠加碼加購「琢豐」，無論是自住的合併需求，還是加買置產，回購買盤極為強勁。值得一提的是，不少仰慕愛馬仕的精品愛好者購買「琢豐」來作為珍藏愛馬仕的最佳選擇。

鄭傑分析，「琢豐」為何引發市場高度關注，主要就是地點佳，而結合了寒舍集團的飯店寓邸，更是讓回家就可享受星級飯店的優質服務，未來「琢豐」的建築中，1 至 9 樓為寒舍集團的飯店，住戶可以免費享用 20 年飯店的游泳池、SPA 等等，更能展現出無可取代的地位。

「琢豐」的建案中，由大陸建設邀請愛馬仕御用建築師法國 RDAI 從外觀、公共設施、室內、景觀的全案設計規劃，打造出最有自信的法式經典風格，讓人彷彿置身於法國一般，優雅且自然而然散發出貴氣。

鄭傑說，這次「琢豐」的無可取代強項，包含地段好，具有雙捷、松江、南京雙大道，且於台北市正中心的絕佳地點，加上卡司強，有大陸工程、大陸建設、寒舍集團，還有來自法國的設計團隊 RDAI，加上每戶都是精裝修，產品定位為飯店寓邸，更是北台灣唯一單棟的飯店寓邸，在在都顯示出，這就是有錢都不見得能擁有的絕佳建案。

以許多人喜愛的愛馬仕來說，想買限量包包，排隊就有機會，但要買到愛馬仕建築設計團隊設計的房子，卻不一定是人人可以買到的全球限量商品，而「琢豐」就有著愛馬仕的 DNA，也就是訂製、手工的特色，一磚一瓦都是獨一無二的精品。

重要的是，飯店寓邸在國外已經有相當多的數量，累積了無數的好口碑，如紐約 215 Chrystie(Ian Schrager's Public Hotel)、上海寶格麗、曼谷四季水岸香榭 (Four Seasons Residences)、吉隆坡 8 Conlay(凱賓斯基) 等等，統計這些飯店寓邸的房價大約是周邊的 1.5~1.7 倍，以「琢豐」高貴卻不貴的價格，未來房價不只保值，更有機會持續上攻，是高端資產客做資產配置的好標的，更是一生一世絕不可錯過的絕佳建案，值得現在就把握最佳時機點，親自走一趟「琢豐」，感受飯店寓邸加上愛馬仕精品 DNA 的無限魅力。