人民幣要保「7」 中國人行發央票

中國人行公告指出，已在香港成功發行 3 個月期和 1 年期人民幣央行票據，金額各為人民幣 100 億元，得標利率分別為 3.00% 和 3.10%。

這是中國人行繼去年 11 月和今年 2 月之後，第三次透過香港債券投標平台發行人民幣央行票據。中國人行此舉外界解讀是為穩定人民幣匯率而採取的措施。

以中國人行角度來看，人民幣央行票據在香港成功發行，可為香港提供更多元的投資產品，特別是高信評人民幣債券，及提供人民幣流動性管理工具，滿足市場需求，也有利於強化香港人民幣債券殖利率曲線準確性與市場性，有助於推動人民幣國際化。

不過業內人士指出，中國人行在香港發行央票可以回收離岸人民幣的流動性，提高離岸市場利率，使得放空人民幣的成本升高，進而達到穩定人民幣匯率的目的。

再配合近幾日市場不斷傳出人民幣恐貶破 7 字頭的預期心理來看，中國人行出手發行央票，穩定匯率意圖明顯。

德國商業銀行認為，短期來看，央票的發行會對離岸市場的流動性造成一定程度的緊縮效果，並在某種程度上會對市場產生升息效應。

去年 9 月，離岸人民幣一度貶至 6.95 直衝 7 字頭，當時中國人行突然宣布將在香港發行離岸央票，先止住離岸人民幣在短期內貶破 7 字頭的危機。之後，美國與中國之間貿易情勢緩和人民幣才逐步止跌回升。

截至今 (16) 日上午 8:13 為止，離岸人民幣匯率暫報 6.9056，小貶 10 個基準點，貶幅 0.01%。整體來看人民幣走勢暫趨穩定，但中美貿易戰仍帶來許多不確定因素，若事態朝向負面發展，人民幣貶值壓力仍大。