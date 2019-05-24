美股盤後 —  又見倒掛！科技冷戰開打中 賣壓衝擊能源科技股

祭出華為禁令後，美中貿易戰儼然走向科技冷戰，全球經濟成長堪憂，市場避險情緒濃厚，週四 (23 日) 恐慌指數 VIX 一度飆逾 20%，殖利率曲線 3 個月期與 10 年期呈現倒掛，油價暴跌、能源重挫，賣壓衝擊工業和科技類股，美股四大指數全面下滑。

週四 (23 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 34.03 點，或 1.19%，收 2822.24 點。

那斯達克指數下跌 122.56 點，或 1.58%，收 7628.28 點。

美股道瓊指數下跌 286.14 點，或 1.11%，收 25490.47 點。

費城半導體指數下跌 22.20 點，或 1.65%，收 1322.84 點。

標普 11 個板塊中，僅避險屬性的公用事業與房地產板塊收漲，能源股領跌。(圖片：finviz)

美中貿易戰升溫觸發市場避險情緒，加上技術性賣壓浮現，週四油價創年內最大單日跌幅，拖累能源股走跌，雪佛龍 (CVX-US) 與 埃克森美孚 (XOM-US) 下滑逾 2%。

10 年美債殖利率跌至 2017 年以來最低，銀行股收低。花旗 (C-US) 下跌 1.18%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 1.79%；高盛 (GS-US) 下跌 1.82%。

尖牙股 (FAANG) 全倒，蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.71%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.91%；Netflix (NFLX-US) 下跌 2.09%；臉書 (FB-US) 下跌 2.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.38%。

鑑於疲弱的智慧型手機市場，美中貿易問題持續，瑞銀分析師下調蘋果目標價，從每股 235 美元下修至每股 225 美元。

週四晶片板塊依舊表現不佳。AMD (AMD-US) 下跌 3.83%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.21%；美光 (MU-US) 下跌 2.62%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 2.28%；高通 (QCOM-US) 下挫 1.52%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.89%。

台股 ADR 幾收低。日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 6.94%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.13%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.03%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.45%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.50%。

企業消息

華爾街分析師看空消息，導致特斯拉週四開盤走跌，然而，美股盤中時段傳出，特斯拉本季擁有超過 5 萬筆淨新訂單，利多消息提振市場情緒，特斯拉 (TSLA-US) 週四收漲 1.43% 至每股 195.49 美元，結束連續六個交易日走跌。

執行長馬斯克週四一封電子郵件中指出，特斯拉本季擁有超過 5 萬筆淨新訂單。(圖片：AFP)

波音週四股價下跌 0.61%，盤後傳出美國聯邦航空總署 (FAA) 週四傳出，預計波音停飛的 737 Max 型飛機，最早將於 6 月在美國恢復飛行，激勵其盤後股價上揚近 1%。

英特爾 (INTC-US) 週四股價逆勢上揚，收漲 1.03% 至每股 44.53 美元。

華爾街分析

道瓊指數週四開盤後一度跌逾 448 點，隨著最後一小時英特爾股價上漲 1.2%，道瓊接著收斂跌幅，標普 500 指數和那斯達克指數連續第 3 週下跌。Informa Economics 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，週四是股市失控的避險日。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生預期美中將陷入貿易持久戰，他表示，在 2035 年之前，中美貿易會進入打打停停的循環階段，2021 至 2025 年關係最為緊張。

貿易戰已走向科技冷戰，雙方談判陷入僵局並持續隔空喊話。中國商務部發言人高峰週四呼籲，若美方想重啟磋商，應拿出誠意，糾正錯誤做法。美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 表示，華為稱沒與中國政府合作是騙人的。

華爾街對貿易戰的看法，變得越來越悲觀，摩根大通執行董事 Adam Crisafulli 在週四一份報告中寫道：「貿易局勢比以往任何時候都要糟糕。」

高盛集團認為，兩國之間陷入僵局的可能性更大，野村控股轉向預測美中全面的關稅升級。

富時羅素全球市場研究董事總經理 Alec Young 表示：「持續疲軟的全球經濟數據，及缺乏恢復美中貿易談判的具體日期，正在削弱企業獲利的能見度，並對風險偏好構成壓力。」

Alec Young 表示：「市場正在對嚴峻現實進行定價，認為貿易緊張局勢將持續更長時間，而不是迅速得到解決。」