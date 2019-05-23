台壽保南港複合式商場動土 日本LaLaport進駐 預計2022年竣工

中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽位於南港經貿園區 C3 基地與台灣三井不動產攜手合作的南港 C3 地上權開發案，於今 (23) 日動土，該案預計 2022 年底完工，屆時將以大型複合式商場現身，包括日本大型商場 LaLaport 進駐，成為台北新東區的最大亮點。

台灣人壽總經理莊中慶表示，政府推動南港東區門戶計畫，打造新創產業區塊與經濟發展軸帶，而南港 C3 正位處毗鄰南港軟體經貿園區，緊鄰南港展覽館及中國信託金融園區，地處國道一號及國道三號交會點，並可由環東快速道路往來市中心，鄰近高鐵南港站，與捷運板南線、文湖線及臺鐵形成三鐵共構，形成便捷的交通網絡。且國家會展中心於今年啟用，預計未來連結周邊將吸引容納大量的國外商務旅客，商機及周邊效益可期，故將規劃辦公、商場及多功能會場的複合型設計可帶動區域發展。

台灣人壽 C3 案整體投資金額近 400 億元，是台北東區門戶計畫內相當受矚目的重量級商業開發案，不僅可獲穩定投資收益，同時響應政府積極參與促進國家經濟發展與區域產業升級政策，C3 案將會為南港地區增加 5000 坪公共開放空間，可供公益團體活動及南港、內湖、汐止附近居民更多休閒娛樂的空間。

C3 案設計與工程監造是由國際知名大師李祖原建築師負責，亞新工程顧問公司為專案管理顧問，工程營造商為榮工工程股份有限公司。

台灣人壽此南港 C3 複合式商場，未來將呈現總樓地板面積達 12.25 萬坪，包含三座樓高分別為 27、21、19 層的 A 級辦公室塔樓，其中 27 層與 21 層的塔樓，將在 21 層位置有獨特的空橋銜接，另外裙樓有一直徑 68 公尺，挑高 18 公尺的多功能會場，未來可在此會場舉辦電競比賽、演唱會、展覽活動等。

另外從 6 樓到地下一樓近 5 萬坪的商場部分將全部交由三井不動產營運，會引進日本極具知名的 LaLaport 大型商場，將借重其商場經營實力，導入日系獨特風格元素，打造有別於台北市現有百貨風格、適合闔家同歡的大型複合式商場。

三井不動產繼在臺灣林口、台中港打造超大規模的 Mitsui Outlet Park 之後，再次引進日本領導商場品牌 LaLaport 來台，在南港設立北台灣第一號店。

台灣人壽表示，LaLaport 是三井不動產旗下所有複合式商場的第一品牌，在日本共有十七座，主要客群規劃以「家庭」為單位，致力打造成為一家人可悠閒共度美好時光的休閒商場，此理念與台灣人壽母集團中國信託金控「We are family」的品牌精神符合。