美庫存意外大增 油價跌破每桶70美元

美國能源情報署 (EIA) 數據顯示，上週美國原油庫存意外大增 470 萬桶，受此消息影響，今 (23) 日國際油價下挫，布蘭特原油跌破每桶 70 美元。

台北時間週四晚間 6 點 50 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.66%，至每桶 69.81 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.68%，至每桶 60.39 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

由 EIA 資料可得知，截至 5 月 17 日當週，美國原油庫存增加 470 萬桶，連續第 2 週走高，與分析師預估的減少 200 萬桶，落差極大。

美國石油協會 (API) 數據亦顯示，上週美國原油庫存增加 240 萬桶，至 4.802 億桶，使油價下行壓力大增。

另一方面，美中貿易戰愈演愈烈，引發對原油需求前景的擔憂，導致油價承壓；美國總統川普先前揚言，將另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅；對此，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前表示，該措施至少需要 1 個月的作業時間，才能實施。

梅努欽指出，「未來 30 至 45 天內，應該不會有任何決定」；值得注意的是，比起前幾波加稅措施，「至少 1 個月」的作業時程，已明顯較短。

中國商務部發言人高峰週四呼籲，若美方想重啟貿易談判，就應拿出誠意，糾正錯誤做法，只有在平等相待、相互尊重的基礎上，才可能繼續談。