德宏2/11起10個交易日列分盤交易

玻纖廠德宏 (5475-TW) 因股價波動劇烈，遭櫃買中心列為處置股，將自 2 月 11 日起 10 個交易日列為分盤交易股票處置，每 5 分鐘撮合一盤，並處以一定張數交易預收款券處置。

德宏因複合材料瓦斯桶獲歐盟認證消息公布後，股價至 4.85 元起漲，至今 (30) 日收盤價 7.48 元，本波段股價漲幅達 54.22%，遭一再警示之後，自 2 月 11 日起 10 個交易日列為分盤交易股票。

德宏工業去年營收 24.34 億元，年減 5.99%；前 3 季財報營收 19.73 億元，毛利率 14.01%，稅後純益 3407 萬元，每股純益為 0.21 元。日前德宏公布最新自結獲利，去年 12 月單月稅後虧損 3400 萬元、每股虧損 0.19 元，較前一年度同期轉虧。德宏去年 11 月至 12 月虧損 4100 萬元、累計每股虧損 0.28 元。

德宏投資人民幣 1.1 億元，在中國大陸江西省九江投資設立電子級玻纖窯，並已在去 (2018) 年年中動工，預計最快今年第 4 季點火投產產出玻纖紗。

德宏江西九江玻纖紗窯爐規劃產能為 1 年 3 萬噸，規劃以供自有玻纖布織布廠使用，預計這樣的上下游整合，有助成本下降，並增進產品競爭力。

德宏工業各事業部門分工包括，生產玻纖紗的窯爐，移往中國大陸九江廠，設施正興建中；玻纖紗則採取外購，供應台灣廠 300 台、蘇州廠 493 台的電子級玻纖布生產。日前取得認證的複合材料領域的新產品，預計安排在德宏楊梅廠生產， 1 年產能為 12 萬瓶。

不過，德宏江西九江玻纖紗窯爐量產後，產能仍不足公司現有織布廠需求。