憂美中貿易緊張情勢加劇 美股盤前 道瓊期指跌逾250 點

據傳美國政府考慮將海康威視等 5 家監控設備大廠，列入貿易黑名單，市場憂心，此舉將使美中貿易爭端加劇；今 (23) 日美股盤前，期貨指數走跌，道瓊期指挫逾 250 點。

台北時間週四晚間 6 點 16 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指下跌 261 點 (1.01%)，標普 500 期指下跌 31.38 點 (1.10%)，那斯達克期指下跌 113.50 點 (1.53%)。

道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

繼華為後，據傳美國政府有意把海康威視等 5 家監控設備大廠，列入貿易黑名單，投資人擔憂，美中貿易爭端將拖累全球經濟成長。

美國頒布華為禁令後，供應鏈合作廠商紛紛與其劃清界線，英國晶片設計商安謀 (ARM) 證實，將「遵守美國政府最新規定」，停止與華為的業務往來；日本東芝今日稍早也宣布，暫停對華為出貨。

美國總統川普先前揚言，將另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅；對此，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前表示，該措施至少需要 1 個月的作業時間，才能實施。

梅努欽指出，「未來 30 至 45 天內，應該不會有任何決定」；值得注意的是，比起前幾波加稅措施，「至少 1 個月」的作業時程，已明顯較短。

中國商務部發言人高峰週四呼籲，若美方想重啟貿易談判，就應拿出誠意，糾正錯誤做法，只有在平等相待、相互尊重的基礎上，才可能繼續談。

美國聯準會 (Fed) 最新會議紀錄顯示，決策官員認為，目前尚無升息或降息必要，「保持耐心」的做法，將再維持一段時間。

經濟數據方面，美國將於美東時間週四上午 8 點 30 分，公布上週首次申請失業救濟金人數，並於稍晚公布 4 月新屋銷售、5 月 Markit-PMI 等數據。