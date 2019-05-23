據韓聯社日前報導，南韓科學技術情報通信部將對區塊鏈的法規進行後續研議。

該計畫名稱為「區塊鏈法規改善研究小組」，是政府的科學與科技部門要研擬如何改善規範，藉以讓區塊鏈技術能讓普遍機構採用的計畫一環。

區塊鏈法規改善研究小組是在去年 6 月成立，最初聚焦改善與區塊鏈技術相關的法規，像是個人隱私權、智能合約、電子文件和數位簽名，以及分布式運算系統的應用。

據報，研究小組今年將聚焦區塊鏈技術能普遍採用的五大機構領域，包括物流與配送、公共服務、建章靠戶、金融與能源。

區塊客早前報導，南韓首都首爾將把區塊鏈技術新增於其市民卡中。這項技術將讓卡片持有人更容易辨別身分並利用政府服務。

首爾市長朴元淳表示，首爾也已經實施其他以區塊鏈為基礎的行政服務，像是行動電子投票。首爾政府還表示已撥出超過 10 億美元，未來 3 年內將用於提供資金給區塊鏈與金融科技新創公司。

正如先前報導，除南韓外，包括紐西蘭、德國、澳洲與阿拉伯聯合大公國等世界各國政府正計劃為經濟發展規劃或實施區塊鏈策略。

這篇文章 南韓政府宣布第二個區塊鏈法規小組 聚焦五大應用領域 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』