內需股成資金避風港 紅馬-KY擁轉機題材股價飆漲停

紅馬 - KY(2928-TW) 第一季成功轉盈後，今年正規畫推出產銷媒合平台來收取手續費，新業務可望持續拉升毛利，在台股電子股走弱之際，其轉機題材受到投資人看好，盤中股價攻上漲停板，創去年 12 月下旬以來新高價。

紅馬董事長周泰鳳表示，預計下半年推出新 APP「Project OWL」，藉此將在地小農、漁夫和餐廳連結，將產品直接送到餐桌上，也就是作為一個中介平台，將故鄉納稅業務累積的供應商發展成新事業和成長動能，預計明年將可開始貢獻營收。

周泰鳳強調，2-3 年內公司將發生大變化，轉為一個提供開放平台和資料分析的業者，並藉此收取手續費用，為營運增添新動能，而今年整體表現，可望先回到 2017 年的水準。

除了新平台將於下半年上線，紅馬目前有兩大業務，其中，在故鄉納稅業務中，與日本約 5000 家的故鄉納稅業者合作，而伴手禮事業周泰鳳則提出 4 大成長動能，包括 (1) 將 B2B2C 的旅遊伴手禮市場擴展至 B2C 禮品市場；(2) 開發自有品牌伴手禮；(3) 除自家平台，在數個日本大型旅行社購物平台上架；(4) 紅馬現有全日本 26 個營業據點和 14 家店鋪，後續將與交通樞紐的店家合作拓展通路。

紅馬第一季稅後純益 0.45 億元，每股純益 (EPS)0.94 元，成功中止連 5 季虧損。