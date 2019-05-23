網家衝Q2業績 露天拍賣再推免運費行銷

因應 5 月報稅季消費力道緊縮，網家 (8044-TW) 轉投資露天拍賣今 (23) 日宣布推出「我們與省的距離」免運活動，活動專區內商品全部免運費，再次以免運行銷來衝刺第二季業績表現，同時，在網家擴大和 ebay 跨境電商合作後，也同步祭出 ebay 海外購物區購物運費可直接折抵 300 元的優惠，預計將一舉推升平台交易量。

露天拍賣指出，近期卡通動畫電影周邊商品熱賣，尤其睽違九年即將在下個月上映的玩具總動員 4，預購商品造成搶購熱潮；同時，寵物商品也相當受歡迎，還有部分生活居家和 3C 等近百件商品，納入此次免運費範圍內。

另一方面，為推廣與 ebay 合作的新業務，此次露天拍賣加碼再推出 ebay 海外購物區購物，運費直接折抵 300 元。

目前 eBay 有 1300 萬件美國商品進駐露天拍賣，會員可在露天拍賣直接使用中文搜尋和詢問，即可選購與美國同步流行且相同價格的商品，並使用台灣在地金流直接完成付款，最後完成商品直送，此次運費折抵活動，勢必可推升成交易量。

露天拍賣強調，與 ebay 合作是國際購物的第一站，未來還會有更多的合作計畫，讓會員在家就可以買遍全世界，跨境電商業務的發展潛力值得期待。