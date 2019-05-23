【統一投信】美中對戰 東協股市相對抗跌

五月份全球股市再度陷入震盪，美中貿易談判在最後階段忽然宣告破裂，雙方進入對峙局面。觀察本月以來（21 日）全球股匯市變化，位於風暴中心的兩大股市，美股標普 500 指數跌 2.8%、中國滬深 300 指數跌 6.3%，其他區域也普遍下跌，歐洲道瓊 600 指數跌 3%、MSCI AC 世界指數跌 3.9%，個別國家股市受影響程度不一，值得留意的是印度及東協國家，受惠於重大選舉陸續落幕，不確定因素解除，加上市場看好長線將是供應鏈生產基地轉移的受惠者，外資開始流入，使得東協股市及貨幣走勢相對抗跌，下半年行情展望漸趨樂觀。

其中，越南股市本月以來還逆勢上漲 0.7%，泰國、菲律賓、馬來西亞及印度股市同期跌幅則小於世界指數。匯率方面，美中貿易戰火再起之後，美元走勢轉強，新興市場貨幣面臨競貶壓力，本月以來中國人民幣及拉丁美洲多個國家貨幣兌美元貶幅逾 2.6%，而印度及東協國家貨幣貶幅則在 0.3% 至 1.8% 之間，相對和緩。

統一大東協高股息基金經理人張浩宸表示，美中貿易戰再度開打初期，由於獲利了結加上市場對於系統風險的擔憂，外資對新興亞洲股市都是先減碼的淨流出，但本周包括印度、印尼的總理大選或及菲律賓的期中選舉，皆已有了最終結果，且有利於執政策延續，政治不確定因素解除，再加上避險資金尋求具有防禦性質標的，高殖利率吸引力提升，東協股市由金融股帶動獲得明顯支撐。

張浩宸指出，觀察美國與中國目前的態度，貿易戰可能續打也可能和談，但美中科技戰可能將會是長線持續的趨勢，短期內，市場觀望心態濃加上第二季正值科技產業淡季，東協股市具高股息的內需股會是資金停泊的好去處，長線上，全球供應鏈調整，世界工廠的重新定位與搬遷趨勢將會緩慢而持續的進程，印度及東協國家可望受惠於此效益，為當地的資本投資、基礎建設及就業等各方面提供新的成長動能。

個別市場方面，相對看好新加坡、泰國、馬來西亞及印尼。張浩宸表示，預期第二季底開始至下半年，東協股市行情展望會漸趨樂觀，各國的振興經濟措施可望加速推動，其中唯一經歷大選變天的馬來西亞，新執政黨過去幾個月來，對於前朝貪污案處理與重大建設案的重新檢討已近尾聲，新的基建標案陸續啟動，內資及外資也同步回流，整體情勢日漸樂觀。

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