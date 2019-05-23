【安聯投信】美中貿易亂流 VIX波動率指數近一周回落

今年以來，股債市場同步回溫，相關資產表現搶眼，但打從 5 月以來，市場受到美中貿易和談出現變數等影響，風險性資產明顯承壓，絕大部分股債資產都因此回落到 3 月初起漲之前，全球市場走勢持續波動。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，回顧到三月初時，當時全球普遍認為支撐今年市場成長的三大支柱，分別是：美聯準會寬鬆態度、中美貿易達成協議及下半年經濟復甦力道；然而過去兩個月，美中貿易談判進度生變，下半年成長動能出現雜音。

美中貿易摩擦持續在輿論發酵並持續干擾市場，其中又以亞洲市場走勢相對敏感，美歐股市近期走勢則相對緩和。參考反映市場恐慌情緒的 VIX 波動率指數來看，5 月以來確實上升 12% 以上，但近一周已下降逾一成，且指數落在 14 到 15 間，顯示市場情緒相對穩定。

莊凱倫指出，從美國總統川普於 5 月 5 日宣布開徵新一波關稅開始，每每出現影響談判的新事件，如中國祭出關稅反制及美國對華為禁令的宣布。貿易戰究竟會在短時間內落幕，抑或會演進成為更長期性的局勢，持續成為全市場注目的焦點。

面對市場氛圍快速丕變，莊凱倫表示，美中貿易角力實已超越單純藉由加徵關稅以平衡美中貿易逆差的局面，故在觀察方向上，建議先關注 6 月 1 日中國對美 600 億商品關稅開徵的影響、6 月 28 日 G20 會議川習是否會面並帶來突破，以及中國是否會對華為禁令進行報復。

另一方面，莊凱倫也提醒，美中貿易談判，接下來可能對美、中及全球經濟將帶來的潛在影響，而屆時，全球生產價值鏈為了順應此一發展勢必重組，以因應新關稅壁壘可能帶來對於營運成本、甚至是全球 GDP 的影響，這些都是必須關注的。

展望後市，莊凱倫表示，目前市場對於局勢演變，仍對下半年經濟發展評估維持「放緩」而非「衰退」的預期，換言之，只要企業獲利基本體質佳、全球央行維持鴿派等現象持續，投資人仍將關注點逐步回歸基本面。

至於在投資建議上，莊凱倫表示，為因應市場的不確定性，除了等待局勢逐步明朗之外，方向上仍宜以基本面相對較佳的美股為主，歐股及新興市場則視美中及美歐貿易發展及市場信心變化，伺機調整，現階段標的上仍大致以大型股和高股息概念為主。

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