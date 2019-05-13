車市冷 中國4月汽車銷量年減逾14% 連續10個月下滑

中國汽車工業協會 (CAAM) 今 (13) 日公布最新數據，2019 年 4 月，中國汽車銷售量月減 21.4%、年減 14.6%，至 198 萬輛，連續第 10 個月下滑。

CAAM 表示，造成市況低迷的主因，在於消費信心不足；對刺激消費政策的期待，也讓多數潛在買方，選擇抱持觀望態度。

CAAM 認為，隨著減稅、降費等一系列政策的逐步落實，車市可望隨之回溫，「我們對全年的汽車市場穩定發展充滿信心，從全球汽車主要市場來看，美國、歐洲、日本、印度等，均低於同期銷量水準。」

CAAM 數據顯示，今年 4 月，中國汽車產量為 205.2 萬輛，月減 19.8%、年減 14.5%；汽車銷售量為 198 萬輛，月減 21.4%、年減 14.6%。

累計 1 至 4 月，中國汽車產量為 838.9 萬輛，年減 11.0%；汽車銷售量為 835.3 萬輛，年減 12.1%；降幅分別較 1 至 3 月，擴大 1.2 和 0.8 個百分點。

新能源汽車表現依舊亮眼，4 月新能源汽車產量為 10.2 萬輛，年增 25.0%；銷售量為 9.7 萬輛，年增 18.1%。

累計 1 至 4 月，新能源汽車產量為 36.8 萬輛，年增 58.5%；銷售量為 36.0 萬輛，年增 59.8%。