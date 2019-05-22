【日盛投顧】量縮守穩年線，反彈唯量是問

◆盤勢分析

1. 因華為禁令將延後 90 天美國半導體呈現報復性反彈，台股龍頭指標股 2330 台積電領軍帶動 IC 設計等半導體股出現跌深反彈，台股加權指數收盤守穩年線，惟一美中不足是成交量萎縮，終場指數下跌 7.28 點，跌幅 0.07%，收在 10,457.22 點，成交金額為 951.48 億元。三大法人合計賣超 107.4 億元：外資賣超 111.21 億元、投信買超 8.12 億元、自營商賣超 4.31 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量萎縮至 1,000 億之下，後勢須維持在 10 日均量之上才有利多方反彈。

（2）、均線：收盤仍在 5 日線及年線之上，短線下檔支撐為半年線，上檔壓力為季線。

（3）、技術指標：KD 低檔出現黃金交叉，有利持續向上反彈挑戰季線。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電成功回補周二空方缺口，觀察能否站上 5 日均線。

3. 櫃買指數漲幅 0.02%，收在 132.95 點，相對集中市場強勢。9 日 K 值向上至 20.12，短線支撐為 130 點附近，壓力為 136 點附近。

4. 台股選股方向可留意系統整合、越概、汽車、食品、水泥、生技、高殖利率股等。

系統整合、越概、汽車、食品、水泥、生技、高殖利率股輪動

1. 半導體：今日 2330 台積電成功回補周二空方缺口，帶動 IC 設計族群 5351 鈺創、4968 立積、3529 力旺、8016 矽創、2379 瑞昱等強勢反彈，後續多方能否延續反彈，仍要觀察中美貿易戰雙方是否有進一步消息。

2. 安控：據美國《紐約時報》報導，川普政府正在考慮將中國影像監控設備公司海康威視 (hikvision) 列入貿易黑名單，預料會在未來幾周內做出最後決定。台廠相關可望受惠轉單個股包括 3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等。

3. 系統整合：除了受惠雲端及 AI 需求成長外，相關廠商主要營收以服務為主，並未在中國有大舉設廠，相對較不受貿易戰影響，相關族群可留意 6214 精誠、3147 大綜、4953 緯軟、3029 零壹等。

4. 高殖利率：中美貿易戰爭端引發全球股市回檔，資金往具高股息殖利率個股作布局趨勢，今日 2707 晶華在窗波段新高，相關個股如銀行股的 2886 兆豐金、2849 安泰銀及營建股 2501 國建、2548 華固、2535 達欣工、5534 長虹等均可留意。