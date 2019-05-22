全球人壽邀民眾揪團跳ZUMBA 助失依兒少籌教育費

全球人壽今 (2019) 年在台邁入第 25 周年，預計 9 月 7 日晚間於中正紀念堂兩廳院廣場舉辦「因為愛 舞所聚 ZUMBA」公益活動，邀請歌手范瑋琪擔任愛心大使，將捐助部分活動報名費予忠義基金會，協助失依兒少教育經費。

為了邀請民眾熱情參與，全球人壽昨 (5/21) 日正式開放報名，並舉辦快閃活動，愛心大使范瑋琪現身現場邀請民眾揪團跳 ZUMBA。全球人壽表示，此次邀請范瑋琪擔任愛心大使，她不僅是超人氣的實力派歌手，更長期支持及參與各項公益活動，同時也擁有兩個可愛的兒子，對於這次公益行動與理念相當認同與支持。「因為愛 舞所聚 ZUMBA」活動報名時間自 5 月 21 日起至 7 月 1 日截止 (活動網站 https://reurl.cc/yKOxq）

全球人壽表示，凡報名該活動者可獲得美津濃運動紀念 T 恤、全球人壽 LED 互動手環與運動束口背袋、氧顏森活舒活化妝水與舒活修復乳體驗組、獅子寶寶私密淨柔濕巾、新技 NEWART 紅寶石能量瞬護隔離霜等好禮，前 500 名早鳥女性報名者還可再獲得曼黛瑪璉產品一件，9 月 7 日活動當天有抽獎活動，獎項包括按摩椅、運動手錶與健身工廠會籍；且為了鼓勵學生或企業共同參與，報名人數最多的前 5 名團體，將獲得專屬休息帳篷。

全球人壽指出，該公司自 2015 年起持續支持忠義基金會，結合公司多元化資源，提供忠義基金會的失依兒少經濟及精神上的幫助。今年「因為愛 舞所聚 ZUMBA」公益活動，預計將部分報名費捐助忠義基金會，協助失依兒少能安心無憂成長。