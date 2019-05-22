【運達投顧】具實質買盤的標的在哪

◆盤勢分析

華為的貿易禁令造成全球股市動盪不安，昨天費半大跌也影響到台股相關供應鏈，但台股仍維持區間盤局，關於指數的走勢與個股什麼方向會有實質性的買盤進場，蕭春源分析師重點分析如下：

1. 川普全面封殺華為，美中衝突演變為全球半導體、電子科技大戰，牽涉產業與衝擊程度廣大，相關概念股都受到衝擊如今天蘋果大跌 3.5%，Alphabet 與英特爾跌 2%，高通暴跌 5%，台積電 ADR 也跌了 3.5%，使得費半跌幅達 4% 也創低點測年線；就國際股市的結構來看費半昨天回測年線但國際股市其它指數近期早就回測年線，所以費半屬於補跌，尤其陸股近期也是維持區間並沒有創低點，台股今天雖受到費半下跌影響早盤創低點後出現下影線，這與我們上週研判台股現階段維持區間盤局的走勢是一致的，由於道瓊與高科技股也維持區間亞股也沒創波段低點所以台股仍偏向區間擴底，等月底時再來研判是否有過月線的機會。

2. 從選股的觀念來看，我們就華為相關概念股與 (本益比) 來做比較：如台積電(19)、大立光(21)，PA 穩懋(27)、全新(37)，PCB 華通(12)、欣興(23)、南電(營收為負沒本益比)，5G 瑞昱(21)、雙鴻(23)、環宇(19)、訊芯(營收為負沒本益比)、昇達科(20)、聯發科(21)、聯詠(14)… 等，從這些概念股的本益比可以看出近日股價經過修正本益比仍在 20 倍附近者多，所以還未到投資的價值，華為相關概念股在此股價受到修正以本益比的角度來看也是合理的，所以對於高位階高本益比的個股還不具有法人進場的標準。

3. 上週五我們就選股的觀念做過說明：近期台股表現並不強但個股的修正也造成本益比下跌，每檔股票都有它的價值，當本益比經過修正後會有投資性的買盤進場如：當中美晶創新高時本益比約 15 倍，以本益比的比價效應來看：環球晶 9 倍、合晶 8 倍，整理族群營收有成長性、位階低、本益比也偏低，今天矽晶圓族群已經開始有低檔出現的現象所以低本益比股價經過修正者會是台股反彈前得先行指標；其它位階低、本益比低的股票開始變多了，如：GIS(7 倍)、大中 (10 倍)、華新科 (3 倍)、力成 (9 倍)、可成 (6 倍)、國巨 (3 倍)、鴻海 (8 倍)… 等也是可以留意的方向。

4. 昨天外資在期貨多單增加了 4 千多口來到 5.2 萬口，摩台仍維持 22 萬多口的倉位，以外資在此期貨開始增加多單來看對於月底的摩台結算具有拉抬的機會，這也符合台股在技術面先走區間盤局，尤其下周後半週陸股市過月線的關鍵時刻，若陸股可以挑戰月線那麼外資在此增加多單也代表摩台結算時會有明顯的反彈所以，這段期間台股維持區間時應該開始掌握具有實質買盤進場的標的掌握低接的機會。

運達投顧 蕭春源分析師

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