IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長、開新店？

撰文 / 勵心如

全球家具連鎖通路龍頭 IKEA，5 月 16 日，暌違 6 年才在台灣開出第六家門市，緊接著明年第 7 家就要開幕，在實體成長趨緩下， IKEA 為何逆勢加碼在台灣的投資？投資 10 億元、創造約 300 個就業機會，歡迎 IKEA 到新北市！」5 月 16 日，在 IKEA（宜家家居）新店店開幕式上，新北市市長侯友宜興高采烈地歡迎 IKEA 新門市落戶。

距離 IKEA 上次新門市開幕，已是 6 年前、2013 年的事了。而如今，除了近期第 6 家門市盛大開幕外，第七家門市也正在桃園青埔動工中，預計明年開幕，屆時將是全台最大的 IKEA。

IKEA 過去幾年，在台灣相當低調，如今電商興起，IKEA 瑞典總部更宣布，總員工人數要逐步裁減大約 5％、7500 人，並大舉招募電商人才、布局線上。為什麼在台灣實體通路成長趨緩之下，IKEA 反而要逆勢展店？

「十年來，IKEA 在台每年都是成長。」台灣 IKEA 市場行銷部副行銷經理吳語涵說。而根據經濟部統計處數據顯示，過去五年台灣整體零售市場年成長率在○0.32％至 3.98％區間，但「在這段時間，我們成長率都超過 5％。」吳語涵說。

「新北新莊店假日都擠滿人，北部市場還有很大空間。」吳語涵指出，高於平均水平的成長力道，讓 IKEA 在台灣採取拓展策略，過去幾年來一直積極尋找合適展店的地點。也因此在 17 年，當新北市美河市商場第 6 度公開標租時，IKEA 跌破眾人眼鏡、出手投標，成功標下一至 4 樓商場經營權，讓原先信心滿滿要將此作為京站百貨第 2 個據點的日勝生集團，鎩羽而歸。

經營策略維持彈性

瑞典餐廳扮演成長發動機

IKEA 新店店營業面積約 6600 坪，「這樣的空間大小，在北部不好找。」戴德梁行董事總經理顏炳立說，美河市商場和捷運共築、有停車場，交通方便，又面向整個大台北消費市場。這也是 IKEA 看好這一地點的原因。

IKEA 能夠持續成長，首先在經營策略上，維持足夠彈性。IKEA 以家具販售為主，但近年台灣五家門市的瑞典餐廳扮演營收成長發動機，提高來客在賣場停留時間與消費。去年餐飲業務占台灣 IKEA 營收達 12％，高於全球平均的 8％，居全球 IKEA 之冠。

新店的這個據點，IKEA 更將首次扮演「2 房東」角色，並在餐飲下了大工夫，首推鐵板現煎牛排及咖啡廳，並秉持一貫強調的平價路線，最便宜的美式咖啡僅 35 元。此外，1、2 樓店面則計畫出租給合適品牌；雖然 IKEA 不願透露有哪些品牌，但因為 IKEA 自己經營餐廳，所以會以非餐飲品牌為主。

其次，近幾年以來，IKEA 也推出各種實驗性的行銷方案，像是在一八年六月落幕的「IKEA House」，獨棟的四層樓建築結合咖啡廳的經營、簡單家飾的販售，強調來客體驗，達到推廣行銷「IKEA」品牌的目的。

來源：《今周刊》 1170 期

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