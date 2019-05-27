華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題，看懂川普絕殺令的衝擊效應

在中美貿易戰火超升溫之際，繼去年中興通訊制裁事件後，美國進一步劍指華為，也讓全球金融市場情緒再度逼近臨界點，華為是否可能成為下一個中興？它有無能耐挺過這場空前危機？

撰文 / 黃煒軒、林宏文

美東時間 5 月 15 日，在中美雙方拿起關稅大刀兵戎相向之際，美國商務部再度發布了一則震撼市場的公告；這次的目標，直指中國網通設備大廠華為。同日稍早，美國總統川普簽署了一項行政命令，宣布美國電信行業進入「國家緊急狀態」。

商務部的公告指出，自 16 日起，美國政府在國家安全考量下，將把華為及旗下 68 家附屬事業，列入有貿易黑名單之稱的「實體清單」（Entity List）。這代表的是，未來只要未經美國政府許可，美國企業不得向華為提供自家研發的技術與產品。

禁令一出，費城半導體指數連兩日大跌，許多投資人未明言的恐慌，或是因為想起去年另一家中國通訊大廠被川普「瞬間打暈」的慘烈場景。

去年四月，美國以違反對伊朗出口禁令為由，將中國中興通訊列入實體清單，而中興遭美企全面封殺後，公司營運一度陷入癱瘓。最終，中興付出了高達 14 億美元的天價罰款，更換董事會和管理層，同時允許美國指派的法規檢查小組入駐，美方才取消禁令。

然而，華為面臨的危機與其所衍生的暴風半徑，更勝中興。公司去年花在購買美國零組件的金額高達 110 億美元，占總預算近 6 分之 1，顯示其倚賴美國供應鏈之深，也足見川普這記重手「斷貨」堪稱「華為絕殺令」。至於暴風半徑，華為目前的手機全球市占率達 18％、網通設備市占二 9％，而據估計，台灣科技股有 5 至 10％的獲利，也是來自華為。

這道「絕殺令」能否轉圜？又將如何衝擊國內相關供應商？首先，得從「實體清單」的超威力，開始談起。

川普這一招有多狠？

90 天後，美國技術全面斷貨

Q1 什麼是「實體清單」？

在限制美國技術輸出上，美國商務部產業安全局（BIS）長年以「3 大清單」進行管理。3 大清單分別為：拒絕人員清單（DPL）、未經驗證清單（UVL）以及這次廣受討論的「實體清單」（EL）。

3 大清單中，又以實體清單（EL）規範最為嚴格，必須在該對象「有威脅到美國國家安全與重大外交利益」的情況，才能將其納入。而根據美國出口管制規定，供應商若要向被列入清單的外國企業出口管制項目，必須申請許可，然而根據過往經驗，多數的申請均被否決。簡單說，一旦被納入實體清單，就等於面臨美國供應商的「集體斷貨」。

值得留意的是，是否納入實體清單，生殺大權掌握在商務部管理的「最終用戶審查委員會」，採取「多數決」；而若要撤銷或修改決定，則得「全數委員一致通過」。在此之下，華為要脫離清單，幾乎是「不可能的任務。」

來源：《今周刊》 1170 期

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