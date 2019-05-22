Bitfinex 涉嫌「私自挪用關係企業 Tether 8.5 億美元資金」一案日前再有新進展。 根據最新法庭文件顯示，Bitfinex 辯護律師 David Miller 在法庭上聲稱，「Tether 確實曾利用部分儲備金來投資現金和約當現金以外的資產，包括比特幣，他們買了比特幣。」

Miller 認為，紐約司法部試圖將 Tether 的投資範圍限制在現金或現金等價物內，因為「他們不喜歡 Tether 所投資的某些資產」。Miller 更直指，紐約司法部對 Bitfinex 提出指控全是為了施加監管權利，再者 Bitfinex 在紐約州並沒有客戶，因此紐約司法部已涉嫌越權管轄。Miller 接著代表 Bitfinex 和 Tether，要求法官駁回這起訴訟。

紐約最高法院法官 Joel M. Cohen 則質疑這一邏輯，他指出，Tether 作為一種「穩定幣」，卻投資於比特幣「這類波動率較高的資產」，這種做法未免太過於自相矛盾。

Cohen 如是說：「在我看來，Tether 更像是加密貨幣交易風暴中的安全港。因此，如果 Tether 由比特幣擔保，那麼它如何維持穩定度？如果你將部分資產投入到價格波動的貨幣中，而 Tether 則必須以某種方式進行調整，這種情況似乎就是他們所說的。」

Miller 隨後澄清，表示比特幣投資僅為「少量」，並強調並未刻意隱瞞此事，「2 月 25 日早已對外披露，承認 Tether 不僅僅只由現金或現金等價物擔保。它確實進行了其他投資，包括購買其他資產。」

5 月 16 日開庭後，法官允許 Tether 以營運目的為前提，利用部分儲備金進行投資，但仍對 Tether 和 Bitfinex 發布初步禁令：

禁止訪問 Tether 美元儲備金的信貸限額。

Bitfinex 的負責人、高級管理人員和代理人不得從 Tether 收到的資金中，獲得分配或分紅。

不得篡改紐約司法部所要求的文件。

值得注意的是，這項禁令將在 90 天後逾期，在此之前，紐約司法部仍可申請最長延期 14 天。

另一方面，Bitfinex 股東之一的趙東於本月初在微信朋友圈上發布消息稱，Bitfinex 發行平台幣 LEO 私募已成功籌得 10 億美元。據傳，發行 LEO 的計劃主要是為了填補 8.5 億美元的空缺，也就是整起訴訟案的關鍵點。

5 月 20 日，LEO 正式在 Bitfinex 開放交易。目前交易價格為 1.052 美元，24 小時交易量為 116 萬美元。

這篇文章 Bitfinex 官司新進展： Tether 庭上承認「利用部分儲備金投資比特幣」 最早出現於 區塊客。

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