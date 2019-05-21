亞洲區突圍！「區塊鏈城市」首爾將於年內推出區塊鏈市民卡

韓國媒體 5 月 20 日報導，首爾市市長朴元淳表示，已成功將區塊鏈技術導入市政府行政系統，接下來將在今年內推出基於區塊鏈的「首爾市民卡」和「綜合認證系統」，旨在為市民提供便利性。

朴元淳日前出席「2019 年韓國未來論壇（KFF）暨區塊鏈技術展」時分享，首爾市在採用區塊鏈和人工智能等新興技術方面，已取得卓越的成就。

朴元淳直言，非常看好區塊鏈在「數據儲存」上所扮演的角色，並強調數據的價值權重與日俱增。

根據他的說法，首爾市將在 2022 年前，在市內安裝多達 5 萬個城市數據傳感器，以搜集首爾市内所發生現象及民眾行為相關的數據，以利日後推行更多元化的區塊鏈新服務，如：市民卡的綜合認證系統，以及方便市民訪問各種行政服務的工具。

目前為止，首爾當局已向市民提供了數個基於區塊鏈技術的行政服務，包括：行動電子投票系統，以及能夠透明管理汽車狀況、銷售合約和性能信息的系統。

過去，朴元淳曾多次對區塊鏈表示讚揚，甚至坐言起行，於去年 10 月推出「區塊鏈城市首爾市計畫」，目標在 2022 年前成立近一億美金的區塊鏈產業基金，旨在培養出大量優秀區塊鏈專案，有效並快速地推動高科技，使首爾市成為一個智能城市。

這個月初，韓國金融監督委員會（FSC）宣佈，批准 9 家區塊鏈新創企業進入沙盒監管，為期 4 年。 據悉，這項沙盒計劃已獲得韓國政府投入 400 萬美元的資金支持。

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