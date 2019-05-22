自稱是比特幣發明人的 Craig Wright 已向美國著作權局 (U.S. Copyright Office) 提交註冊，要支持他所宣稱他是比特幣原始碼與白皮書的作者身分。

這次的註冊是專門關於「比特幣：點對點的電子現金系統」白皮書與「比特幣」，也就是 2009 年原始碼。

比特幣協會向媒體發送的新聞稿中表示:「在將來，Wright 打算將著作權註冊讓給比特幣協會，以擁有比特幣生態系統的利益。比特幣協會是比特幣企業的產業組織，它支持比特幣 SV（BSV）並擁有比特幣 SV 用戶端軟體。」

比特幣協會創始總裁 Jimmy Nguyen 在新聞稿中指出：「我們很高興看到 Craig Wright 被認可是標竿性的比特幣白皮書和早期程式碼的作者。Craig 比任何人都更清楚瞭解到，比特幣是被創造成一個大規模的區塊鏈，驅動可供數十億人使用的世界電子現金，並且成為最大企業應用的全球數據帳本。我們期待與 Craig 和其他人合作，確保他的最初願景以比特幣的形式被認可，並且透過 BSV 實現。」

要釐清的是，「註冊不代表實際擁有所有權，也不代表這是個正式的專利」。美國的著作權程序允許每個人註冊任何事，以便為與所有權相關的訴訟做準備。

電腦程式碼與白皮書可被取得著作權，前提是它們被視為文學作品。正如著作權局寫道:「一般而言，註冊是自願性的。從作品被創造出的當下，著作權就已存在。然而，如果你希望將一部美國作品的 (著作權) 侵害提出訴訟，那麼你將必須註冊。」

換言之，讀者可註冊本篇報導，而本篇報導的真實作者將告上法院以捍衛權利。

Coin Center 的執行董事 Jerry Brito 在推文說：「註冊著作權只是申請一個形式。著作權局並未調查宣稱言論的確實性。不幸地，沒有正式管道可挑戰這一註冊。如果出現相互競爭的宣稱主張，當局將只會讓所有通通都註冊。」

紐約市智慧財產權律師 David H. Faux 表示：「人們註冊作品是有其理由的。他們希望利用它，希望因它獲得聲譽。不誠實的某人會註冊比特幣白皮書，並把它放在自己的網站，並獲得發言機會。然而在某些時刻，它會為他帶來麻煩。」

這篇文章 「澳本聰」進行註冊 試圖取得比特幣白皮書與原始碼著作權 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』