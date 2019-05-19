〈貿易戰投資術〉避險資金推升美元 短線可趁勢獲利了結

美中貿易戰升溫，雙方先後祭出高關稅反制，觸發市場避險情緒，美元週線升值 0.50%，日圓週間雖曾一度貶破 110 關卡，但隨著美國對華為祭出抵制後，加上美國 10 年債跌破 2.4%，帶動日圓週線升值 0.21%。

法人認為，美元短線仍有升值空間，但預期美元長線繼續保持升值態勢機率不高，投資人可趁新台幣走貶之際，趁勢獲利了結。

至於歐元週線貶值 0.49%，英國脫歐進程持續混沌不明，首相梅伊再度嘗試將脫歐協議交付國會表決後，將在 6 月初訂下台時間表，消息一出引發英鎊跳水，貶至近 3 個月新低，週線貶值 1.63%。

富蘭克林投顧表示，美元隨著貿易戰升溫，加上歐洲議會選舉倒數計時，引發市場避險情緒升溫，加上美國經濟數據比預期中理想，使得美元在貿易戰開打後，成為資金避險去處，進而推升美元升勢。

但美銀美林提醒，目前看來，市場仍有許多不確定性干擾，進而削弱美國經濟放緩與聯準會朝鴿派靠攏的影響，短線美元仍然偏強還有升值空間，但預期美元長線升值機率不高。

至於歐元區，考量其增長前景很大一部分是取決於中國，外加中美貿易衝突可能導致全球經濟面臨新的風險，建議可逢高調節歐元，其中 3 個月內目標區間為 1.10 元。