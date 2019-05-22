1000元就能買台股期權 以小博大

為了吸引年輕族群能夠提早進行理財規劃，台灣人最愛買的基金及股票之投資門檻也越來越低。繼千元買基金之後，元大期貨亦降低期權市場門檻，推出 1,000 元就能投資連結台股加權指數的牛熊權商品，參與台股每日漲跌的獲利機會。

股票堪稱是台灣的國民投資理財工具，除了股票之外，證券商推出的「權證」更深受小資族喜愛，是種簡單易上手的入門投資工具，其中「牛熊證」更是風靡一時。

為了大幅縮短投資人進入期貨市場的門檻，也讓期權不再艱深難懂，元大期貨推出台股「牛熊權」，連結標的為台股加權指數，為台灣首檔直接交易大盤指數的當沖型金融商品，主打小資金門檻、輔以槓桿放大效應，只要 1,000 元即能投資，具有 50 倍槓桿效果，操作簡易，讓更多年輕人、小資族、投資新手都能輕鬆交易。

為了降低期貨市場交易風險，台股牛熊權設計自動停損機制，控制下檔風險。元大期貨董事長林添富表示，期貨商品財務槓桿高，風險也高，最怕看錯方向，又不懂得適時止損，損失恐將慘重。不過，台股牛熊權為當沖交易，投資人可以於收盤前 5 分鐘，自行結算了結；倘若部位跌到剩下 2.5%，系統也會自動停損，風險相對低。

近年國際市場黑天鵝紛飛、變化快速，加上近期美中貿易協商破裂、資金撤出新興市場，全球投資面臨多空轉折。不過，多數投資人在股市通常只懂得做多，不太擅長做空，也因此台股牛熊權透過看漲買牛、看跌買熊，當沖雙向的交易策略，讓期貨新手很容易進行多空靈活操作，打破過往單向看漲才能獲利的思維。

林添富指出，牛熊權運用選擇權權利金概念，讓投資人下單前便可瞭解每筆交易最大風險，對於剛接觸金融市場的新手族群，是一項很合適對大盤市場漲跌盤感培養的投資工具。