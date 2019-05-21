〈期貨小百科〉ETF期貨、ETF現股大不同

ETF 現股及 ETF 期貨的投資績效均是貼近所追蹤的指數，投資標的涵蓋多元資產類別，究竟兩者有何不同呢？

ETF 期貨是以 ETF 現股為交易標的物，目前市場上多連結到陸股 ETF，其次為台股。1 口 ETF 期貨契約單位等於 10,000 個受益權單位，也就是說，1 口 ETF 期貨等於 10 張 ETF 現股。想要買賣 ETF 期貨，只要開立國內期貨帳戶即可，交易時間為 8:45 至 16:15。

相較於 ETF 現股及融資融券，ETF 期貨財務槓桿更高，以操作相同規模所需資金而言，ETF 期貨約是 ETF 現股買賣的 1/18，是融資買進的 1/7、是融券賣出的 1/16。

此外，ETF 期貨避險效果佳，具有現貨 ETF 避險需求者，例如 ETF 發行投信、 ETF 權證發行券商與 ETF 流動量提供者等，使用 ETF 期貨避險，效率優於指數期貨。

由於 ETF 期貨具有交易成本低、財務槓桿高、多空操作靈活及避險效率佳等優勢，投資人亦可藉由 ETF 期貨，以小額資金參與陸股或台股整體趨勢變化，所帶來的獲利機會，對於法人或一般投資人是不錯的理財工具。而且，ETF 期貨以新臺幣計價，沒有其他陸股指數期貨可能產生之匯率風險。



ETF 期貨 / 現股 ETF / 信用交易 比較表