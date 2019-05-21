能源盤後—供需未朗 OPEC可望延續減產 中東動盪不安  原油走勢錯綜

週一 (20 日) 交易，原油期貨收盤錯綜，WTI 原油期貨收高，但 Brent 原油期貨未能守住稍早漲幅而收低。

跡象顯示，經過週末一場會員與非會員的委員會議後，OPEC 將會決定延長減產協議，投資者衡量此點，但能源需求放緩仍持續對市場溝成壓力。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 34 美分或 0.5%，收每桶 63.10 美元，為最前月契約自 5 月 1 日以來最高，上週漲幅約 1.8%，該契約週二收盤後到期。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 24 美分或 0.3%，收每桶 71.91 美元，為連續第二日收低，上週漲幅 2.3%。

OPEC 與俄國等非 OPEC 成員週日在沙國 Jeddah 會面，探測各國 6 月時維也納高峰會將決定的減產協議之意向。去年 12 月，該團體同意減產 120 萬桶 / 日，為今年迄今推升油價的主要動力，但該協議即將於 6 月底到期。

沙國能源部長 Khalid al-Falih 表示，各國部長之間都支持這些目標不斷更動。「下半年，我們傾向維持產量管理，好讓庫存逐步、溫和但肯定地下降至正常水準。」

但目前仍不清楚俄國是否支持下半年延長減產協議，因其能源部長 Alexander 表示，石油生產商正在衡量「多重選擇」。

倫敦資本集團研究主管 Jasper Lawler 報告指出，「油價今年迄今已上漲約 40%，主要是靠 OPEC 減產支撐，投資者越來越擔心 OPEC 下半年可能會在 6 月的會議上終止該產量限制。」

交易者持續留意中東局勢，因白宮 2 週前下令軍艦和轟炸機前往波斯灣後，中東緊張局勢不斷升溫。

美國巴格達大使館週日遇到火箭襲擊，美國川普上推特表示，「如果依朗要打，那將是伊朗的正式結束，永遠不會再對美國有威脅。」媒體報導援引一名伊朗軍事指揮官的話，他聲稱伊朗不是在尋求戰爭。

沙國一位高階外交人員也表示，沙國也不是在尋求戰爭，但如果有必要，他們會對抗伊朗以求自衛。

與此同時，美國外交官星期六警示，飛躍該地區的商業客機有可能遭伊朗軍方「誤判或誤認」為目標。

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