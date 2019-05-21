中國延播權力遊戲大結局 智庫：貿易戰恐使美劇被封殺

美國熱門影集「冰與火之歌：權力遊戲」(Game of Thrones) 第 8 季完結篇，原定 20 日於中國授權播放平台「騰訊」播出，未料卻臨時以「介質傳輸問題」為由延播，確切播出時間仍不得而知；對此，美國智庫解讀，這可能是中國對貿易戰發出的另一個訊號，「封殺美劇和美國電影」。

5 月初，美國總統川普宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普日前放話，說與中國打貿易戰，讓他「特別高興」；川普並稱，在他任內，中國休想取代美國，成為世界頭號大國。

根據 CNBC 報導，貿易爭端愈演愈烈，導致中國反美情緒高漲，美國經濟智庫米爾肯研究院 (Milken Institute) 亞洲研究員 Curtis Chin 表示，在貿易戰好轉前，情勢只會變得更糟。

Curtis Chin 指出，從「冰與火之歌：權力遊戲」大結局延播一事可看出，中國的民族主義正在抬頭，「這可能是他們發出的另一個訊號，阻擋美國優勢出口產品，也就是電視節目和電影。」

美中貿易談判已陷入停擺，未來能否續談，還在未定之天；中國外交部發言人陸慷週一稱，中美歷經 11 輪貿易磋商，卻未能達成協議，根本原因在於，美方試圖透過極限施壓，實現不合理的利益索求。