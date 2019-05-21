美國國稅局：短期內發布最新版本「加密貨幣納稅指導方針」

美國國稅局（IRS）局長 Charles P. Rettig 於當地時間 5 月 20 日致函國會議員 Tom Emmer 指出，該局正在擬定最新版本的「加密貨幣納稅指南」，並將在短期內對外發布。

據悉，IRS 最初是在 2014 年發布加密貨幣納稅指南，但如今事隔近 5 年，加密貨幣市場的觸角已從散戶投資者延伸至對沖基金，引發出一系列新的稅收問題尚待解答，更凸顯出美國當前對於數位資產的納稅制度仍存在「實質性模糊」，最終致使美國兩黨 21 名國會議員於 4 月 11 日聯名致函，要求當局發表最新版本的指導方針。

就在上週，Emmer 出席活動時表示，計劃為持有分叉幣的納稅者提出​​資產安全港法案，要求 IRS 在針對分叉幣提出明確的納稅指導方針前，對未申報持有分叉幣的納稅人暫緩懲罰。

對於 Emmer 的請求，Rettig 在回函中提到一項非具體計劃：「將在短期內發布詳細的指導方針」。

這名國稅局局長如此寫道，「我們有著共同的信仰，認為明確的虛擬貨幣交易稅收指南是納稅人應得的。我已將此事列為美國國稅局現階段的優先任務」。

根據該信函，IRS 已著手就「可被接受的虛擬貨幣成本基礎計算方法」、「可被接受的成本基礎分配方法」和「分叉幣的稅收方式」等問題製定指導方針，並將在短期內公布。

Emmer 隨後發表聲明回應，「很高興聽到 IRS 計劃發布指導意見，針對這些新興交易的聯邦稅收問題，納稅任理應得到明確的解答。我很期待看到即將出台的指南，並共同為美國納稅人服務。」

區塊客上週報導，Emmer 在 CoinDesk Consensus 2019 共識大會上重申他對「區塊鏈技術和加密貨幣開發和應用」的支持與承諾，並強調美國錯綜複雜的監管網絡是這個產業的必經之路，更點名美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國證券交易委員會（SEC）以及其他監管機構至今仍未能提供監管確定性。

他表示，國會的工作就是督促政府追上腳步，讓區塊鏈產業可以創造新的機遇和利基。實踐過程中，Emmer 與另外兩名國會議員 David Schweikert 和 Darren Soto 所聯席領導的區塊鏈核心小組，至今已為監管確定性提出一些實質建議，例如：加密貨幣礦工不應被歸類為「反洗錢防制法」當中的資金傳輸者。

另一方面，台灣正值 5 月報稅季節，KPMG 會計師事務所上週指出，加密貨幣交易平台業者在台灣境內提供服務，其手續費就須依法繳交營業稅。若為國內業者，手續費將被視為所得、並課徵營業所得稅；而他國平台業者則須按照核定淨利率及貢獻度併計所得稅。

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『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』