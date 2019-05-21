大洋-KY看中國零售進入反彈轉型年 獲利展望樂觀

中國連鎖百貨業者大洋 - KY(5907-TW) 今 (21) 日召開法說會，由董事長郭人豪親自主持，郭人豪表示，去年中國實體零售業已有觸底回升的跡象，不少業者轉虧為盈，甚至遠東百貨 (2903-TW) 在中國的業務，也是 10 年來首度轉盈，看好今年是反彈轉型一年，隨著已陸續收掉虧損據點，看好今年的獲利展望。

大洋第一季合併營收 17.8 億元，年增 5.23%，營業毛利 12.7 億元，年減 2.32%，營業利益 3.64 億元，年增 18.06%，主要是因費用大減，使營業利益率年增 2.22 個百分點至 20.44%，稅後純益 2.03 億元，年增 24.39%，每股純益 (EPS)1.11 元。

郭人豪表示，中國零售的確面臨艱難環境，不過隨著電商的上架成本也變高，去年已見到轉機；而大洋正不斷調整商場體質，除了陸續關掉虧損據點，也立下將百貨打造成「人們的第三生活空間」目標，先後與美團、騰訊、京東、微盟等企業合作發展出智慧商城。

提到整體消費力，儘管貿易戰使中國經濟成長令外界憂心，不過，就消費面來看，郭人豪說，實際上中國年輕族群消費力還是非常強。

另一方面，郭人豪也強調財務規劃上正持續降低外匯風險，近年來大洋百貨持續從中國匯出人民幣達 8.4 億元至境外，主要用於償還境外負債，外幣負債已從最高峰約 2.1 億美元減少至目前約 6600 萬美元，目標再降至 3000-4000 萬美元的水準，此舉將可大幅降低匯兌損失，並節省利息費用。

大洋目前在中國共有 16 間店，其中有 5 家店是自有經營，1 家為天安大洋生活薈為管理店，其他 10 家則是租賃經營，郭人豪透露，今年還會有一些擴張動作，由於比較熟悉南京和合肥、武漢等地的消費市場，希望在當地找到機會擴張新據點。

大洋 16 家店中共有 3 個百貨品牌運營中，其中，2 家「大洋天地」定位社區型百貨，主要瞄準中端消費家庭客群，「大洋百貨」共有 3 家，導入主要品牌，以主流商圈中高消費客群為主，而「大洋經典」則聚集世界一線精品品牌，瞄準高端客群，目前僅 1 家福州大洋晶典。