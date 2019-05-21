Kraken 向合資格投資人尋求 1000 萬美元私募「1000 美元」已可入場

美國老牌交易平台 Kraken 昨（20）日宣布與 BankToTheFuture 募資平台合作，即時在 BankToTheFuture 平台上開放 Kraken 公司 Payward, Inc. 的股權募資活動。

Kraken 想以 Payward, Inc. 的 0.255% 股權募集 1,020 萬美元，而最低募集目標為 620 萬美元，募資期為 30 天。據官方向投資人發送的電郵提到，是次投資起價僅為 1,000 美元。

截至 5 月 21 日 下午 4 點 30 分，募資活動開始了一天的時間，已有 239 名投資人參與，合共投資超過 660 萬美元，距離目標價 1,020 萬美元只差三分之一左右。

對於突然賣股，Kraken 官方在擁特上表示，「我們一直在尋找讓我們的股權民主化的方法，讓更多我們尊貴的客戶成為有價值的投資者。 為此，我們與 BankToTheFuture 合作，創造了一個投資 Kraken 的機會。」依這個說法，這次募資算是打開大門，讓「用戶」變身成「股東」。

有投資人針對 Kraken 這次募資作出分析指，「他們表示，以 1000 萬美元的價格提供 0.225％的股權⋯這家公司估值會達到 40 億⋯這基本上意味著投資者要看到他們的獲利的話，跟投資一個很有價值的 IPO 差不多， 這必須是等個 3 到 5 年。」

這篇文章 Kraken 向合資格投資人尋求 1,000 萬美元私募「1,000 美元」已可入場 最早出現於 區塊客。

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