工商早餐會產業大老提建言 行政院承諾1個月內回覆

工商協進會理事長林伯豐今 (21) 日舉辦記者會，針對早上與行政院會討論事項作出說明，林伯豐表示，對談過程很高興，也肯定行政院效率，行政院長蘇貞昌並指示相關部門，將在 1 個月內做出回應。

林伯豐表示，今日與蘇貞昌進行討論，共針對 16 項提議中的 9 項交換意見，剩餘的 7 項，行政院預計 1 個月內書面補充回覆，其中雙方關注產創條例制度、印花稅問題等。

雙方今日討論事項涵蓋多元，其中已討論議題包含以核養綠、放寬「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案、產創條例、印花稅及貨物稅、僑外生評點制度、金融營業稅、銀行數位化等，而未討論事項則包含金融科技、創業投資、境外所得納稅憑證、當沖證交稅、非自用住宅風險權重等。

會後，蘇貞昌針對討論事項做出 4 點指示，包含境外電商將請財政部研議合宜對策、產創條例修訂則將以經濟發展為優先考量、印花稅等不合時宜的問題，將請財政部研議取消、另外還有僑外生評點制度，將請外交部檢討改善。

今日除林伯豐外，富邦集團董事長兼工商協進會副理事長蔡明忠，台積電董事長劉德音、遠東集團總裁徐旭東、晶華酒店董事長潘思亮、王道銀行策略長魏政祥等，另外，經濟部長沈榮津、中央銀行總裁楊金龍及金管會主委顧立雄等人，也都受邀出席。