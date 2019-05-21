國泰金遭外資連12賣 IFRS 17釋疑後 股價強彈收復5日線

國泰金 (2882-TW) 昨 (20) 日法說會上，為接軌 IFRS 17(17 號公報)向法人釋疑，還以金城武妙喻營運體質好，利多反映到股價表現，今日強勢反彈，盤中勁揚逾 2%，收復 5 日線。

國泰金在外資連 12 賣之下，累計大舉出脫超過 18 萬張，也摜壓國泰金股價在上周五摔到此波最低價 39.9 元，創 2016 年 11 月底以來最低價。

由於國泰金股價跌跌不休，國泰金昨天罕見地在法說會上為法人開班授課，上起 IFRS 17 的財報課，重點包括負債的市場貼現率變動指定入 OCI；高預定利率保單會一次反映其影響於接軌的適用日；接軌後權益較為波動，新增負債面影響；保險負債利息成本將降低，就會有利差益。

國泰金強調，17 號公報不像大家講的大魔王，接軌 17 號公報只是改變負債衡量方式，不影響保單全期價值，僅改變損益實現時點。

國泰金總經理李長庚更以「金城武」妙喻，他說，台灣最帥的明星是金城武，可是政府要跟國際接軌，請裁縫師訂製一套洋服，一夕之間，因為穿了不合身的西服，金城武被說醜爆了，不合身的西服就是 IFRS 17，但人的本質還是很帥，並形容國泰金「一直是金城武」。

法人認為，IFRS 17 是短空長多，最大的影響接軌日當下缺口對淨值的影響，但 IFRS 17 可導正產業削價競爭態勢，有利推升整體產業獲利。

由於 IFRS 17 衝擊的疑慮已經解開，國泰金今天獲得多頭追捧，盤中最高反彈到 41.15 元，漲幅超過 2%，外資在連賣 12 天後，是否也能還給國泰金一個公道重新買超，值得關注。