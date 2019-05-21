【柏瑞投信】特別股耐震，是資產配置中該有的一塊

美中貿易談判出現變數，加劇投資人對全球經濟放緩的擔憂，全球股市近期多數回檔，市場風險趨避意識提高。不過，在市場風險情緒明顯上升之際，特別股指數 * 5 月以來的表現卻相對耐震。柏瑞投信表示，特別股具有接近高收益債的殖利率水準、比擬投資等級債的波動度等優勢，雖然今年來漲幅近 1 成，仍相當具有投資價值，是資產配置中該有的一塊。

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，由於美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行的態度轉向鴿派，使得今年來美債殖利率顯著回落，Fed 升息預期已大幅降低，有利於特別股等收益型資產的後市表現。

下半年行情不看淡

此外，受惠於三項利多因素支撐，特別股下半年前景仍然審慎樂觀。首先，主要特別股指數目前價格水準仍低於過去 5 年均值，評價面仍具吸引力；其次，全球央行改採寬鬆性貨幣政策，將使資金重新流進風險性資產；最後，市面上的特別股 ETF 近期資金流向出現反轉，開始恢復淨流入的趨勢。

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲指出，特別股信用品質依然穩健，今年第一季特別股升評件數共 44 件，高於降評件數，兩者比值達 1.3，為近 3 年同期最佳水準。近期雖然市場波動度加大，然而特別股與其他金融資產的相關係數較低，若在投資組合中加入特別股的配置，有機會降低投組波動度。

資金可望持續流入

馬治雲認為，美國經濟成長雖有趨緩跡象，但沒有衰退風險，基本面仍維持穩定狀態，目前特別股價格回到合理區間，而殖利率可充分抵禦利率和利差的波動。另一方面，年初以來的全球流動性增加趨勢可望持續，市場甚至預估 Fed 年底前將降息，預期資金將持續流進固定收益資產，尤其是特別股。

在投資策略方面，將加碼金融業較高品質的投資級證券，另外搭配能源產業做平衡布局，而隨者特別股的平均有效存續期間延長，加上預期美國長天期殖利率曲線已不再大幅震盪，因此提高投資標的存續期間，並加碼較高重設利率的固定轉浮動利率證券 (包括新發行 IPO 證券)、減碼浮動利率和票息較低的固定利率證券。

柏瑞投信於 2017 年 1 月率先在台灣推出首檔以投資特別股為訴求的基金 - 柏瑞特別股息收益基金（本基金配息來源可能為本金），該基金在境內特別股基金市場具領先地位，是境內最大的股票型基金，規模達 272 億元 **。

此外，柏瑞特別股息收益基金（本基金配息來源可能為本金）於 2018 年獲得香港《財資》雜誌頒發「Editors'Triple Star」*** 的編輯部評審團大獎殊榮，表彰此一產品「具有創新和引領市場地位」。柏瑞投信是唯一一家獲得該獎項的台灣基金公司，創下台灣投信史上的新紀錄，顯示柏瑞投信獨特卓越的產品研發創新能力與團隊堅強的管理實力，已達國際級水準。

* 本文所指特別股價格與指數，皆以美銀美林固定利率優先證券指數為例。

** 資料來源：投信投顧公會，分類依據投信投顧公會分類 - 境內股票型，2019/4/30。

*** 資料來源：The Asset，2018 年 6 月。

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