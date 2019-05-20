景氣疲軟拖累Q1貿易順差縮小 降至5年來新低

中央銀行今 (20) 日公布第 1 季國際收支，第 1 季經常帳順差 170.9 億美元，較去年第 4 季減少 50.9 億美元、季減幅 23%，主要受到景氣疲軟，導致商品貿易順差縮小，較去年同期減少 41 億美元，降至 124.3 億美元，為近 5 年來新低。

在金融帳部分，受到壽險與投信基金持續外流影響，使得首季金融帳淨流出 146.5 億美元，已是連續 35 個季度淨流出，合計流出金額共 4289.9 億美元。

央行經研處副處長蔡炯民表示，第 1 季經常帳順差縮小，主要與全球經濟成長趨緩，出口表現欠佳有關，第 1 季商品貿易順差創 5 年來新低。

至於延燒許久的美中貿易是否也會影響貿易順差表現？蔡炯民表示，這波景氣疲弱，市場推測與美中貿易戰有關，使得業者去年第 3、4 季提前下單，也有可能是電子業進入循環期，大家在等 5G 上路才要換新機，導致短期需求減緩，

但整體而言，與去年第 4 季全球景氣趨緩脫不了關係，進而影響商品貿易表現。

另外，政府積極推動台商回流並推出海外資金匯回專法，是否會對金融帳出現影響，蔡炯民對此解釋，目前看來台商回流十分熱絡，但海外資金匯回專法尚未通過，因此在金融帳方面，研判要等第 2 季、甚至是下半年才會比較明顯。