4月失業率創新低 美國仍近4成家庭無法負荷基本開銷

研究機構 Urban Institute 近期發布 2018 年美國家庭福利及基本需求調查報告。報告指出，儘管美國 4 月份失業率創 50 年新低，平均時薪上漲，但仍有近 4 成家庭無法支應食品、房屋、醫療等等基本生活開銷，貧富差距持續擴大。

美國 4 月失業率下降至 3.6%，創 1969 年 11 月來以來新低。然而，Urban Institute 指出，儘管 2018 年就業市場表現強勁，但與 2017 年相比，其他數據表現幾乎沒有好轉，生活陷入困境的家庭占比甚至有所增加。

該機構針對 7500 名 18-64 歲的美國人進行調查。結果顯示，有 38.5% 的人經歷過物質困難 (material hardship)，更有 22.3% 的人經歷過一種以上。此外，收入低於 200% 聯邦貧困水平 (FPL) 的人，陷入物質困難的可能性是其他人的兩倍。

過去 1 年 美國 18-64 歲人口具物質困難比率 (圖：Urban Institute)

收入低於 200% 聯邦貧困水平 (Federal Poverty Level, FPL) 的家庭通常被視為低收入家庭。根據調查結果可發現，這類家庭往往具有收入大幅縮水、缺乏保險，以及高房屋支出等經歷，其面對到這些風險的機率相對也較高收入水平的家庭來的高。

收入水平低於 FPL 兩倍的家庭陷入物質困難的可能性遠大於其他家庭 (圖：Urban Institute)

而那些位於收入金字塔頂端 10% 的人口，生活改善的幅度較後 30% 的家庭來得多，那些後 30% 的家庭，生活沒有隨著勞動力緊俏而發生明顯改變，如今美國社會貧富差距問題日益惡化，這可能也是導致美國經濟增長放緩的因素之一。

Urban 報告進一步指出，目前美國的經濟政策很難緩解中下階層家庭的經濟壓力，若想取得成功，必須採取更多政策來增加並穩定收入，抵銷基本生活開支。