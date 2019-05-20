市場動盪＋增資壓力 外資兩週內大倒五家壽險金控股票逾63萬張

美中貿易戰升級，新一輪金融監理上路在即，壽險金控再度成為外資大舉調節的主要戰場，新光金 (2888)、國泰金(2882)、開發金(2883)、中信金(2891) 及富邦金 (2881) 等五家，兩週內遭外資大砍 63 萬 2,897 張。壽險業今年第一季受惠股債彈升，金融資產價格明顯提高，淨值比達 IFRS9 上路以來新高。豈料，美中兩國貿易衝突增溫，資本市場波動擴大，外資擔憂再度上演股匯債三殺，連忙賣超出場。



外資兩週內大量賣超金融股，並集中於壽險金控，新光金賣超 18.3 萬張，國泰金賣超 17.42 萬張，開發金賣超 14.31 萬張，富邦金賣超 6.99 萬張，中信金賣超 6.27 萬張。股價部分，壽險金控表現相對弱勢，國泰金跌幅 11.99%，富邦金跌幅 9.21%，開發金跌幅 8.77%，新光金跌幅 6.3%，中信金跌幅 5.26%。



外資對壽險金控今年展望維持保守，甚至出現目標價下修的情形。法人表示，因應 IFRS17 會計準則即將上路，金管會擬提高資本適足率達 200% 以上，且淨值比達 2% 以上，壽險業面臨增資壓力。據了解，除富邦人壽暫不辦理現增，國泰人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽皆有增資計畫。



反觀，以銀行或證券為營運主體的金融股，在這波貿易衝突中持續受外資買盤進駐，前五檔包括上海商銀 (5876)、日盛金(5820)、聯邦銀(2838)、遠東銀(2845) 與台企銀(2834)，過去兩週買超均超過 3 千張。