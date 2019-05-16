新光金贊助台灣魔術方塊巡迴賽

魔術方塊視為是世界三大智力遊戲之一，發明至今歷久不衰，仍深受許多大人朋友們的喜愛。新光金控今年也將舉辦首屆「2019 台灣魔術方塊巡迴賽」，並規劃區域型預賽與台北總決賽的賽制。

去年新光人壽首次贊助「2018 亞洲魔術方塊錦標賽」，吸引國內外 400 位高手齊聚一堂，當中不乏世界紀錄與各國紀錄的保持人參賽，發現國內魔術方塊好手臥虎藏龍，也因此決定進一步贊助舉辦賽事，藉此活絡台灣的魔術方塊市場。

「2019 台灣魔術方塊巡迴賽」由新光金控子公司新光人壽、新光銀行、元富證券共同冠名贊助全台規模最大的魔術方塊巡迴賽，希望藉由大型的賽事來推廣台灣魔術方塊競速活動，讓這項益智運動深植全民，孩童們還可以和父母一起討論如何「破解」魔方，增進親子間良性互動，享受將雜亂無章的塊面轉成同一顏色的樂趣。

本次賽事共分為高手組、新手兒童組、新手一般組、複製方塊組，高手組別報名不分年齡，以參加過 WCA(世界魔術方塊協會) 認證比賽的玩家為主，但若玩家沒有 WCA 認證，對自身速度有信心也可以報名；新手兒童組是針對六年級以下學童或年齡在 12 歲以下的兒童才可報名；新手一般組則不分年齡均可參加。

至於複製方塊組也不分年齡，但參加此組的選手需準備二個方塊，一個為做為題目用，另一個為複製用。評審也會邀請現任世界方塊協會台灣區代表出席，負責出題以及現場比賽公正性及相關判決。

為講求賽事的專業度及能見度，進而將賽事推向國際舞台，比賽分為北、中、南三個地區，北區報名時間自即日起至 5/26(日)，中區報名時間 5/28(二) 至 6/11(二)，南區報名時間 7/1(一) 至 7/16(二)，各區高手組取 8 名選手，新手組及複製方塊組各取 4 名選手，再進行全國總決賽並採回合淘汰制，以塑造賽事的專業度。

近年台灣魔術方塊選手在官方比賽上都獲得過許多傲人成績，新光人壽表示，玩魔術方塊可刺激孩童大腦，促使他們不斷思考，對於訓練記憶力、判斷力、想像力等都有莫大幫助，希望藉由舉辦比賽，增加磨練台灣選手、增加國際的能見度，更希望培養激發孩子創意、強化孩子邏輯的休閒娛樂活動。