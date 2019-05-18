美股盤中─消費者信心指數創2004年以來高點 道瓊收復204點跌幅 反彈上揚

美國股市週五自早場跌勢中，反彈上揚，道瓊一度下跌 204 點。消費者信心指數強勁蓋過了貿易擔憂。

台北時間 00:05

道瓊工業平均指數上漲 29.25 點或 0.11% 至 25891.93。

Nasdaq 指數下跌 29.13 點或 0.38% 至 7868.92。

S&P 500 指數下跌 1.43 點或 0.05% 至 2874.89。

密西根大學公布，5 月消費者信心指數初值上升至 15 年高點，並說消費者對經濟的觀點已大幅好轉。但該數據大部份內容係在中美貿易緊張近來上升之前，所蒐集。該數據公布後，股市仍反彈上揚。

由於中美貿易戰持續，美國股市今日開盤大幅下跌，道瓊一度大跌逾 200 點。

根據新華社報導，中國商務部發言人高峰週四說，美國在最近的貿易行動上，展現了威嚇行為。美方單方面升高了貿易衝突，製造了嚴重協商障礙，讓人遺憾。

上週，美國調高 2000 億美元中國商品的關稅，週一，中國亦調高 600 億美元美國商品關稅，進行報復。這些行動使得本週初的股市大幅下跌。但而後，主要指數反彈，收復了大部份跌幅。

週四，川普政府採取行動，讓美國企業與中國大型通訊公司華為做生意的難度大增。美國供應商高通與美光股價分別下跌 0.8% 與 1.1%。

分析師說，這是反對中國政府的行動，中國政府被視為是華為的老板。這明顯讓中美貿易戰升高，目前，尚不明了中國會如何反應，但預期將會有所反應。

中國股市今日大幅下跌，上海綜合指數大跌 2.5%，創 2018 年 7 月以來，最長週線下跌期間。

週五，川普政府宣布將延後對外國汽車課徵關稅六個月，貿易擔憂因而消退。該消息使得股市削減早場跌幅。

投資人對英國脫歐談判破裂，感到失望。英國兩個最大政黨經過六週談判後，未能就英國脫歐達成協議。

週五股市走低，可能結束連續三天的漲勢。週四，美國股市大幅上漲，沃爾瑪與思科公布獲利強勁，提供了股市利多。