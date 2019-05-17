川普子彈四射華為 蘋果恐慘遭流彈攻擊

華為禁令被視為美國對中國貿易談判的槓桿，然而，中國有很多方法可以報復美國對華為的待遇，美國在中企業可能會受到衝擊，特別是蘋果。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週四受訪時表示：「華為有關的命令將於週五 (17 日) 生效。週三公布的這項行政命令，禁止華為在未經政府批准的情況下，從美國企業收購零組件和技術。」

羅斯表示：「美國於週三 (15 日) 華為禁令通知前，已知會中國駐華盛頓大使館。雖然華為不參與美中貿易談判，但美國希望兩國之間的談判能夠減輕美國懲罰華為的行為。」

中國可能的反應包括鼓勵抵制美國產品，對美國在中企業進行滋擾性的監管強制執行與檢查。

分析人士推測，中國對華為採取行動的第一個回應是中國週四 (16 日) 以國安理由正式逮捕兩名加拿大公民，加拿大前外交官康明凱與商人史佩弗，外界將此舉視為，中國透過司法手段，報復加拿大應美國要求逮捕華為財務長孟晚舟。

煽動反美情緒 蘋果恐遭殃

中國向來強調民族主義，多年來向民眾灌輸反美、仇美情緒。Wedbush 分析師 Daniel Ives 週三表示，投資者可能過於擔心進一步關稅對蘋果的影響，其股價本月下跌近 5%。而目前更受關注問題是，任何支持華為的情緒將對蘋果的中國銷售產生負面影響。

Dan Ives 表示，蘋果是最有可能遭受報復的美國公司，但中國可能不會對蘋果過於強硬，因為蘋果代工廠富士康擁有 140 萬中國員工。這將會影響 3-5% 的中國 iPhone 銷量，成為蘋果一個非常重要的問題。

多家分析師認為，蘋果是最有可能遭受報復的美國公司。(圖片：AFP)

數位與網域政策計畫總監 Adam Segal 表示，有一些跡象表明華為禁令可能會煽動愛國的消費者，所以可能會看到抵制美國產品的情況。但目前為止，這是非常有限的。

Segal 表示：「蘋果將會是最有可能的 (反擊) 目標，因為蘋果產品直接面向中國消費者銷售，但中國可能不想讓消費者反應過於激烈。他們會擔心，如果煽動太多的民族主義情緒，就無法控制它。」

Segal 說：「中國可以對美國公司在中國的業務進行反競爭檢查，就像幾年前對微軟所做的那樣。他們可以大清早 5 點搜查工廠進行檢查。」

華為的痛苦顯然會大於美國供應商

Dan Ives 認為晶片企業風險更小，不易受到消費者的抵制，因為 5G 方面，高通在智慧型手機上是如此不可或缺。

Dan Ives 形容，這就像老虎伍茲 (Tiger Woods) 對高爾夫球市場的重要性一樣，中國需要謹慎處理這一問題，以免對中國造成更負面的影響，就是為什麼美國談到華為時，就知道他們可以打這張牌。

Bernstein 分析師表示，就像所有大型科技公司一樣，華為仍高度依賴全球供應鏈，如果沒有美國的持續供應，可能營運就會遭遇明顯的中斷。

歐亞集團分析師表示，目前尚不清楚美國在多大程度上將華為禁令作為一種新的談判武器或策略。華為最終可能會陷入業務癱瘓，無法與美國的行動通信基礎設施和手機的硬體和軟體供應商交易。