能源盤後—中東緊張局勢延燒 原油連漲3日 分析師：油價將翻倍！

週四 (16 日) 交易，原油期貨攀升，漲勢持續第三日，係因投資者仍聚焦中東地區的緊張局勢。

Banyan Hill Research 資深研究分析師 Matt Badiali 表示，美國和沙國已經讓「伊朗陷入困境」。

他以電子信件評論，「現在爾木茲海峽附近的油輪遭到一些小規模破壞，以及沙國油管也受到無人機的攻擊。如果這情形加速，油價就會急遽上升。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 85 美分或 1.4%，收每桶 62.87 美元，為最前月契約自 5 月 1 日以來最高收盤價，且連續第三日上升，本週迄今漲幅已約 2%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 85 美分或 1.2%，收每桶 72.62 美元，為最前月契約自 5 月 1 日以來最高收盤價。

《金融時報》週四報導，沙國聯盟在葉門表示，已針對伊朗支持的胡希叛亂分子發動了一系列空襲，作為本週稍早沙國石油設施遭胡希叛亂分子攻擊的報復。

Price Futures Group 市場分析師 Phil Flynn 認為，後續有可能出現更多攻擊行動和報復行動。

由於近期美伊關係緊張，波灣地區油輪和設施遭到攻擊，美國週三下令所有非緊急工作人員均須立刻撤離伊拉克。在美國終止對採購伊朗石油的國家之制裁豁免權後，該地區出現了零星攻擊行動，這些威脅恐中斷該地區對全球市場的供應。

此外，上週末 UAE 東岸霍爾木茲海峽附近也出些一星破壞行動，造成沙國 2 艘油輪受損。

在此背景下，即使 EIA 週三公布上週美國原油庫存意外增加，Badiali 表示非常看漲石油，「石油市場可能大爆炸。我們可以輕易看到石油以此為基準翻升一倍，沒有石油就無法發動戰爭。」

Esparza 認為，如果 Opec + 認為油價沒有穩定性，6 月到期的減產協議可能延續下去。

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格上升 4.9 美分或 2.4%，收每加侖 2.062 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上升 3.7 美分或 1.8%，收每加侖 2.123 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上升 3.8 美分或 1.5%，收每百萬 Btu 2.639 美元。

EIA 週四報告，上週 (5 月 10 日止) 國內天然氣供應量增加 1060 億立方英呎。根據 S&P Global Platts，分析師估計上週天然氣庫存增加 1010 億立方英呎，超越 5 年增加均線 (880 億立方英呎)。