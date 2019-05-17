三星研發支出接近新高！連兩季度達5兆韓元

鉅亨網編譯陳宜伶 2019年5月17號11點18分

根據南韓三星電子 (005930-KR) ，於四月底發布的第一季財報顯示，雖然淨利潤不如市場預期，不過該公司研發部門 (R&D) 在今年 1 月到 3 月之間的研發支出為 5.04 兆韓元，約 42.4 億美元，幾乎快打破公司紀錄。

(圖片: GOOGLE)

三星研發部門支出最高紀錄，是在 2018 年第四季度財報時，當時該季研發支出為 5.32 兆韓元，今年第一季度的支出花費雖略低於上一季，不過這也象徵著三星連續兩季度，研發支出皆超過 5 兆韓元的標準。

由於記憶體晶片價格下跌和顯示器面板需求疲軟，三星第一季度盈利受到了衝擊，也因此在研發方面，投入巨額投資。

財報關鍵數據摘要

三星在第一季度的研發支出，占銷售額 9.6%，比起 2018 年，年增 7.7%，歸因於營收下滑。

未來展望，目前市場預計三星的研發支出，將繼續維持上升，因為該公司計畫

在非記憶體晶片和晶圓代工生產，以及人工智慧和其他未來科技繼續投入資金。

據報導指出，三星在今年第一季度，獲得了 1,673 項專利，在韓國獲得 801 項專利。