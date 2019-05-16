貴金屬盤後─全球不確定性持續 黃金收高1.50美元 挑戰1300美元關卡

黃金價格週三溫和上漲，但仍低於 1300 美元重要心理關卡。美國股市擺脫早場跌幅，價位走高，使得黃金漲幅受限。

分析師說，美國與伊朗的緊張升高，貿易與關稅談判的擔憂持續，英國脫歐問題尚未解決，貴金屬因而獲得支撑。

6 月黃金上漲 1.50 美元，或 0.1%，收於每盎司 1297.80 美元，盤中高點為 1301.70 美元。

7 月白銀收於每盎司 14.812 美元，未有變動，週二上漲 0.2%。

週二，美國股市大幅上揚，壓低了黃金價格。今日，美國股市收復早場跌幅，終場收高，但因中美貿易擔憂，投資人謹慎，且美國零售銷售較預期疲弱，股市漲勢受限，黃金小幅上揚。

分析師說，亞特蘭大 Fed 預估美國第二季 GDP 成長 1.1%，低於 5 月 9 日預估的成長 1.6%，加上零售銷售數據疲弱，顯示 2019 年第三季至第四季可能降息，支撑了黃金溫和上漲。

市場對貿易戰升高的擔憂，似乎再度消退。川普對貿易協定的展望樂觀，他說三週或四週後，貿易協定有望達成。在 6 月底的 G20 高峰會上，他將與習近平會晤。目前，市場低調以對。

分析師說，黃金守住 1289 至 1291 美元支撑，若能突破 1303 美元壓力，將屬漲勢。

其他金屬交易方面，7 月白金下跌 11.40 美元，或 1.3%，至每盎司 847.70 美元。6 月鈀金下跌 0.1 美元至每盎司 1332.90 美元。

7 月銅上漲 1.8 美分，或 0.7%，至每磅 2.743 美元，本週以來下跌約 1.3%。中美貿易緊張可能削弱該工業金屬的需求。