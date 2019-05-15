IEA下修原油需求成長預測 國際油價一度跌逾1%

國際能源總署 (IEA)今 (15) 日發布最新報告，將 2019 年的原油需求成長預測，下修 9 萬桶，至每日 130 萬桶；受此消息影響，國際油價下挫，布蘭特原油期貨一度跌逾 1%，但目前跌幅已有所收斂。

台北時間週三晚間 6 點 58 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.60%，至每桶 70.81 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.87%，至每桶 61.24 美元。

布蘭特原油期貨跌幅收斂。(圖：翻攝自 Investing.com)

稍早，布蘭特原油期貨一度下跌 1.08%，至每桶 70.47 美元。

布蘭特原油期貨稍早一度跌逾 1%。(圖：翻攝自 Investing.com)

IEA 報告稱，2019 年全球原油需求平均值為每日 1.004 億桶，首度突破 1 億桶；估計非 OPEC(石油輸出國組織) 產油國的供給量，平均每日將增加 190 萬桶，增幅低於 2018 年 (280 萬桶)。

IEA 指出，美國原油產量大增，有助維持市場供應充足，補足伊朗、委內瑞拉的產量缺口。

IEA 報告將 2019 年原油需求成長下修 9 萬桶，至每日 130 萬桶；2018 年的數據則為下修 7 萬桶，至每日 120 萬桶。

IEA 下修原油需求成長的主因，包括市場對美中貿易戰的憂慮，以及中東緊張情勢加劇等。