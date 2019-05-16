美股盤前─ 中美貿易戰又有新發展 指數期貨下跌 而後反彈

美國總統川普宣布，美國進入緊急狀態，目標似乎鎖定中國電信大廠華為，此舉可能增加中美之間的貿易緊張關係，美國股市一度下跌。

但週四盤前交易中，美國指數期貨清除稍早跌幅，溫和走高，道瓊指數上漲約 70 點。

週三晚間，川普政府在與中國的貿易戰中，展開新的一擊，發布一項行政命令，禁止使用被視為敵國的電信設備。此一行動，目標明顯針對華為。美國商務部將在 150 天內，擬定法規。

中國商務部一位發言人說，中國反對其他國家對中國企業進行單方面制裁，華盛頓應避免進一步影響中美關係。該發言人並說，他沒有有關美國貿易代表團訪問中國的訊息。

近來，中美貿易緊張引發了全球市場動盪。華為向 CNBC 電視台表示，美方此一舉動只會讓美國在 5G 發展上，行動落後，因為華為在此一領域，領先群雄。

投資人對此一消息反應錯綜。亞洲股市週四收盤漲跌互見，南韓股市下跌 1.2%，日經指數收低 0.6%。但香港恆生指數上漲近 0.1%，上海綜合指數收高近 0.6%。

歐洲股市於早場交易中，下跌，但隨後反彈。德國股市上漲近 0.8%。

週三，美國股市連續第二天上漲。道瓊收高 0.5%，S&P 500 上漲 0.6%，Nasdaq 漲幅達 1.1%。

經濟數據方面，台北時間 20:30 美國將公布上週初次申請失業金人數與 4 月新屋開工數據。