南部房市升溫 台銀築巢優利貸目標千億元今年可望達標

房市平穩成長，帶動台灣銀行公教人員「築巢優利貸」今年可望順利達成放款餘額 1000 億元目標，台銀董事長呂桔誠今 (16) 日表示，目前築巢優利貸承做金額已達 220 億元，放款餘額可望加速成長，預期今年可順利達成千億元目標。

台銀今天舉行「經濟金融論文獎」，呂桔誠會後受訪時表示，築巢優利貸截至 15 日為止，承做金額已經達 220 億元，預估到 5 月底承做餘額可達 250 億元，今年可望達成築巢優利貸放款餘額 1000 億元的預定目標。

台銀總經理邱月琴補充，目前台灣房市交易在自住型買盤支撐下，北部呈現價量持平，中南部則是受惠於就業環境改善，帶動房市交易活絡，其中台南市與高雄市同步呈現價量俱揚的格局。

邱月琴指出，台灣不動產近年來呈現價量穩定成長，以高雄來說不僅成交量增加，價格也跟著上漲，根據銀行觀察，在自住需求支撐下，南部地區房市交易已從過去大坪數轉向中小坪數。

談及今年景氣，呂桔誠指出，對於今年景氣看法仍維持年初的「slowly but moviing」的看法，預期景氣可望在台商回台投資下，推升景氣回穩。

至於美中貿易戰，呂桔誠表示，貿易戰確實會影響產業供應鏈調整，部分也包含銀行授信客戶，銀行將緊盯貿易戰動態，協助客戶進行避險需求，降低衝擊。

呂桔誠說，這波貿易戰促使台商回流，台銀 3 月針對台商回台投資，推出規模 1000 億元的融資專案，不到 2 個月放款餘額已經接近 70 億元。